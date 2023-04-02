Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırlayan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Maçı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk olay bir göndermede bulundu. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 07:49
Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - VAR ODASINA KAHVE LAZIM!

Galatasaray'ın puan kaybı ezeli rakiplerini derbi sabahına farklı motivasyonla uyandıracaktı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Bir taraftan maç ritmini yitirmiş bir kadro, diğer taraftan "hafif" rakip kabul ettikleri Konya'da yedikleri ağır tokattan sonra derbilerden sonra en sert rakip Adana Demirspor

Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Maçta kantara çıkacak eşleşmeler belliydi. Orta sahada N'Diaye'nin dinamizmi ve Stambouli'nin temiz paslarıyla G.Saray'a üstünlük kurdu Adana Demirspor.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Montella'nın iki kanadını G.Saray bekleri imha ederken ev sahibinin hücum silahlarını İtalyan teknik adam güzel kilitledi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Milli maçlar yorgunu Kerem, ikinci kulvara kaçtığında karşısında sürekli iç oynayan sağ bek Svensson'u buldu ve o kademede kayboldu. Boey savunmada iyi ama hücumda asist paslarında yine özensizdi.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Rashica'nın çok top tutması ve elbette deprem arası sonrası hiç iyi çalışmadığı belli olan Icardi. Mertens bir saat elinden geleni yaptı.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Onyekuru'nun direkten dönen topu ve Nelsson'un çizgiden çıkardığı toplar G.Saray adına maçına kader anı çünkü görüntüleri, yerseler altından kalkamayacakları fotoğrafı veriyordu.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Okan Buruk bu kez kulübeden istediğini aldı. Midtsjö'nün "Toni Kroos" golüyle öne geçtiler ve kenardan gelen Zaniolo-Yunus ikilisinin atağından çıkardıkları penaltıyla 3 puanı kopartıp aldılar.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Adana Demirspor maçını yorumladı!

Son iki maçta G.Saraylı oyuncuların bileklerine basanlar için uyuyan VAR odasına MHK yönetimi kahve yollamalı.

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