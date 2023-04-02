Haberler Galatasaray Aslan’a formada yeni sponsor

Aslan’a formada yeni sponsor

Galatasaray Ödeal firmasının sezonun kalan döneminde futbol takımı şort sponsoru olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Galatasaray ile KOBİ'lere en kolay ve avantajlı ödeme çözümleri sağlayan Ödeal ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Takımımızın şort sponsoru oldu" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2023 Pazar 06:50
Aslan’a formada yeni sponsor
Galatasaray Ödeal firmasının sezonun kalan döneminde futbol takımı şort sponsoru olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Galatasaray ile KOBİ'lere en kolay ve avantajlı ödeme çözümleri sağlayan Ödeal ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Takımımızın şort sponsoru oldu" denildi.
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