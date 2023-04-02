Aslan’a formada yeni sponsor

GalatasarayÖdeal firmasının sezonun kalan döneminde futbol takımı şort sponsoru olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Galatasaray ile KOBİ'lere en kolay ve avantajlı ödeme çözümleri sağlayan Ödeal ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Takımımızın şort sponsoru oldu" denildi.
GalatasarayÖdeal firmasının sezonun kalan döneminde futbol takımı şort sponsoru olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Galatasaray ile KOBİ'lere en kolay ve avantajlı ödeme çözümleri sağlayan Ödeal ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Takımımızın şort sponsoru oldu" denildi.