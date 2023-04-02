Anlat öğrenelim

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, hakem kararlarına isyan etti. Sarı kırmızılı hoca "İlk yarı çok net kırmızı kart pozisyonu var. Geçen hafta çok merak ettik Konyaspor maçındaki kırmızı kartı. Bugün yine aynı şekilde net kırmızı kart. Yine VAR çağırmadı. VAR'daki hakem mi çağırmıyor? Yoksa söylüyor da hakem mi gitmiyor?" dedi. MHK Başkanı Lale Orta'ya seslenen Buruk, "Sayın Lale Orta VAR hakemlerini alır, onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını anlatabilir. Biz de öğrenelim. Ben bilmek istiyorum. 2 haftadır Dubois ve Mertens'in ayakları kırılabilirdi. Ayakları kırılması mı gerekiyor kırmızı kart için" diye sordu.

TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Okan şöyle devam etti: Açıklama bekliyorum. Bu pozisyonlarla ilgili aydınlanalım. Geçen hafta sesimizi çıkarmadık. Bu hafta yine aynı şey. Artık konuşmak zorundayız. İlk yarının büyük kısmında iyi oynayan taraftık. Çok net pozisyonlar vermedik. Belki 1-2 tane geldi. İkinci yarı tempomuz düştü. Daha az ürettik. Ancak maçın genelinde en büyük sıkıntımız sonlandırmaktı... Öte yandan Buruk maç sonrası tribünlere giderek üçlü çektirdi.