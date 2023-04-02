Alkışlar Victor Nelsson’a

Galatasaray'ın savunmadaki emniyet subabı Victor Nelsson, dün gece formundaydı, işini yine layıkıyla yaptı. 24 yaşındaki Danimarkalı, özellikle bir pozisyonda takımı ipten aldı. Adana Demir atağında kaleyi bulan şutu çizgi üzerinde çıkarıp takımını yenik duruma düşmekten kurtardı.
Galatasaray'ın savunmadakiemniyet subabıVictor Nelsson,dün geceformundaydı,işini yine layıkıylayaptı. 24 yaşındakiDanimarkalı,özellikle bir pozisyondatakımıipten aldı. AdanaDemir atağındakaleyi bulan şutuçizgi üzerindeçıkarıp takımınıyenik durumadüşmektenkurtardı.