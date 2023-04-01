GS ADS MAÇI CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta? hangi kanalda?

Galatasaray - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

A. Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Mert, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Emre Akbaba, Onyekuru, Ndiaye.

NELSSON'UN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşacak.

Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.

Galatasaray'ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson'un Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11'de formasını devralması bekleniyor.

MERTENS KADROYA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.

Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.

Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertens'in Adana Demirspor mücadelesine kadroya alınacağı ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu bildirildi.

BERKAN KUTLU, SARI KART CEZALISI

Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey ise sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.

İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.

Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

"CİMBOM" YENİ SERİ PEŞİNDE

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.