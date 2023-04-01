Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Adana Demirspor maçının devre arasında flaş VAR paylaşımı!

Galatasaray'dan Adana Demirspor maçının devre arasında flaş VAR paylaşımı!

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin devre arasında ise sarı kırmızılı camiadan flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 21:45 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 23:07
Galatasaray'dan Adana Demirspor maçının devre arasında flaş VAR paylaşımı!

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasının devre arasında bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında "Yeter artık" ifadeleriyle birlikte "VAR Hakemi" görseli dikkat çekti. Galatasaray'ın paylaşımında ayrıca kırmızı kart, soru işareti ve ünlem emojileri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM


POZİSYONDA NE OLMUŞTU?

Galatasaray, Adana Demirspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Emre Akbaba'nın Dries Mertens'e müdahalesi sonrası kırmızı kart beklemişti. Hakem Ali Şansalan Emre'ye sarı kart göstermişti. VAR hakemi Bahattin Şimşek'ten Ali Şansalan'a pozisyonu izlemesi yönünde bir tavsiye gelmemişti.

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...

DİĞER
Bayern Münih Borussia Dortmund maçı canlı izle! Bayern Münih Borussia Dortmund maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman ve saat kaçta?
Kritik karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretsiz seyahat gelir desteği arttırıldı!
Real Madrid'den G.Saray'a geliyor!
Orhan Ak: Çok üzgünüz!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray - A. Demirspor | CANLI
G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! (1 NİSAN)
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsun, Pendik'i 10 kişi ile devirdi! Samsun, Pendik'i 10 kişi ile devirdi! 22:38
G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... G.Saray kayıpsız geçti! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 22:37
G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! G.Saray A. Demirspor karşısında hata yapmadı! 22:35
Okan Buruk taraftarın Zaniolo ısrarını kırmadı! Okan Buruk taraftarın Zaniolo ısrarını kırmadı! 22:05
Tuchel'li B. Münih, Dortmund'dan liderliği aldı! Tuchel'li B. Münih, Dortmund'dan liderliği aldı! 21:57
Chelsea evinde kayıp! Chelsea evinde kayıp! 21:56
Daha Eski
G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! G.Saray'ın golüne ofsayt engeli! 21:54
G.Saray'dan flaş paylaşım! G.Saray'dan flaş paylaşım! 21:45
Toroğlu: Aşırı telaş var! Toroğlu: Aşırı telaş var! 21:41
Inter'e evinde Fiorentina çelmesi! Inter'e evinde Fiorentina çelmesi! 21:07
Erdinç Sözer: Mücadelenin karşılığını aldık Erdinç Sözer: Mücadelenin karşılığını aldık 20:49
F.Bahçe derbi hazırlıklarını tamamladı! F.Bahçe derbi hazırlıklarını tamamladı! 20:34