Haberler Galatasaray Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Adana Demirspor maçı öncesi konuştu: Tek bir şeye odaklandık

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Adana Demirspor maçı öncesi konuştu: Tek bir şeye odaklandık

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, "Tek bir şeye odaklandık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 20:06 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 20:11
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk Adana Demirspor maçı öncesi konuştu: Tek bir şeye odaklandık

Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Buruk, "Mertens, aramızda olmadığı süreçte bireysel çalışmalara devam etti. Takımla da antrenmanlara başladı. Çarşamba günü yaptığımız oyunda oynadı, görüntüsü iyiydi. Bugün de kaç dakika giderse onu kullanmak istedik. Oynamak istiyordu.

Milli maç arası oldu. O oldu. Bu oldu demeden tek bir şeye odaklandık. Kazanmak.

İyi bir takıma karşı oynayacağız. Seyircimizle birlikte kenetleneceğiz. Stada gelirken biz onlara el sallıyorduk, onlar bize yumruklarını gösteriyordu. Onlar da hazır, biz de sahada istediklerini vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

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