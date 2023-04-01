Galatasaray Adana Demirspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligde 27. hafta mücadelesinde lider Galatasaray kritik maçta Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Sarı kırmızılılarda tek hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

Adana Demirspor: Ertaç, Kevin Rodrigues, Semih, Morel, Svensson, Badou Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye

GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Adana Demirspor maçı öncesinde Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.

Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

"CİMBOM" YENİ SERİ PEŞİNDE

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.