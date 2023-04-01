Galatasaray Adana Demirspor: 2-0 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Galatasaray'ın golleri 86. dakikada Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo'nun ayağından geldi. Bu sonuçla Galatasaray ligde 63 puana yükseldi. Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 86'ncı dakikada Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, puanını 63'e çıkarıp liderliğini sürdürürken, Adana Demirspor ise 45 puanla 4'üncü sırada kaldı.



1'inci dakikada Galatasaray etkili geldi. Oliveira'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.



15'inci dakikada Adana Demirspor'da Akintola, sağ kanatta boşta olan Emre Akbaba'yı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından yaptığı sert vuruş direkten dışarıya çıktı.



19'uncu dakikada Galatasaray'da Oliveira'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, Abdülkerim Bardakcı topa dokundu fakat top az farkla auta gitti.



44'üncü dakikada Adana Demirspor'da orta alanda Ndiaye, savunma arkasına sarkan Onyekuru'yu gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden sert vuruşunda top direkten dışarı gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlik ile tamamlandı.



68'inci dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Stambouli'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Cherif Ndiaye kafayla dokundu fakat topu Nelsson çizgiden çıkardı.



72'nci dakikada Rashica, kafayla topu Boey'e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



79'uncu dakikada Galatasaray'da Rashica, uzak mesafeden sert vurdu fakat top dışarıya gitti.



86'ncı dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sağ kanatta Boey'in açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Midtsjö'nün gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



90'ıncı dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün kullandığı serbest vuruşta topa ön direkte Torreira dokundu fakat kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.



90+6'ncı dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Hızlı kontra atak yakalayan Galatasaray'da Zaniolo'nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Yunus Akgün, Rodrigues'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.



90+8'inci dakikada topun başına geçen Zaniolo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



Karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti.



MERTENS FORMASINA KAVUŞTU



Galatasaray'ın Belçikalı oyuncusu Mertens, sakatlıktan sonra Adana Demirspor maçıyla birlikte formasına kavuştu. Yaşanan depremler sebebiyle liglere verilen arada sakatlanan 35 yaşındaki oyuncu, en son 5 Şubat'ta Nef Stadyumu'nda oynanan Trabzonspor karşılaşmasında forma giydi.



OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Konyaspor maçının 11'ine göre; Leo Dubois, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan'ın yerine Sam Adekugbe, Lucas Torreira Dries Mertens ve Victor Nelsson forma giydi.



MİDTSJÖ'NÜN İLK LİG GOLÜ



Adana Demirspor maçında 74'üncü dakikada Oliveira'nın yerine dahil olan Midtsjö, sarı-kırmızılı formayla ilk lig golünü attı. 86'ncı dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Midtsjö, yerden düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve Galatasaray'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.