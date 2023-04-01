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Çizme'den flaş Höjlund iddiası

G.Saray’ın Danimarkalı golcüye ilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Çizme'den flaş Höjlund iddiası

Kadrosunu yıldızlarla donatan Aslan için bu kez gündeme gelen isim adeta bomba etkisi yarattı. Bu sezon Atalanta'da ortalığı kasıp kavuran Rasmus Höjlund'un G.Saray'ın radarına girdiği iddia edildi. İtalyan basınında yer alan habere göre, devlerin takibinde olan 20 yaşındaki Danimarkalı golcü için sarı-kırmızılı ekip de teklif sunacak. Hayal gibi gelen transferin ise zor olduğu vurgulandı.

Çünkü bu yıl 33 maçta 14 gol ve 5 asisti bulunan Danimarkalı forvetin peşinde Bayern Münih, Arsenal, Newcastle United ve Manchester United gibi takımlar bulunuyor. Milli takımda çıktığı son 2 maçta 5 gol atan Höjlund, Manchester City'nin Norveçli starı Haaland'a benzetiliyor. Sezon başında Sturm Graz'dan transfer edilen yıldızın güncel piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak görülüyor.

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