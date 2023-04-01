Çıkış maçımız olacak

Takımın kaptanı Muslera, Adana Demirspor maçıyla toparlanacaklarını söyledi. Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Uruguaylı eldiven, "Milli takım maçları sonrası daha zor oluyor. Bizim için ayrı bir meydan okuma. Şampiyonluğa odaklandık" ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir takım olduklarını vurgulayan Muslera, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarımız her yerde bizim yanımızda. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Çok iyi bir takımımız var. Bu haftadan itibaren tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var."