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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren lider Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen son isim Inter forması giyen Joaquin Correa oldu. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 08:54
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

Yaz transfer dönemi için daha zaman var ama şimdiden iddialar kol geziyor. Son iddia İtalya'dan...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

Inter 23.6 milyon euro'ya Lazio'dan aldığı Joaquin Correa'dan memnun değil.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

Bu sezon Simone Inzaghi'nin yedek kulübesinden çıkamayan Arjantinli'den kurtulmanın hesaplarını yapmaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

28 yaşındaki ikinci forvet Galatasaray'la anılıyordu...

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

Eğer sarı-kırmızılı takımdan teklif gelirse Inter'in, Correa'yı İstanbul'a kiralamaya hazır olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

JOAQUIN CORREA KİMDİR?

13 Ağustos 1994 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

Profesyonel futbol kariyerine Estudiantes altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

Sırasıyla Sampdoria, Sevilla, Lazio ve Inter formaları giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

1.88 cm boyundaki Correa, forvet arkası mevkisinde görev yapıyor ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli futbolcunun Inter'le olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

Arjantin Milli Takımı ile 19 maça çıkan Correa, 4 gole imzasını attı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'da Joaquin Correa sesleri!

28 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro...

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