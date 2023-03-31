TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

NAPOLI BİR ADIM ÖNDE

Bu sezonun İtalya şampiyonu gözü ile bakılan Napoli, hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ile hem de Victor Osimhen gibi yıldızları yüksek miktarlara satmayı planlaması ile Kerem Aktürkoğlu için favori adres olarak görülüyor.