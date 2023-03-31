TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir grafik çizen yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.
Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"AVRUPA'DA ÜLKEMİ, GALATASARAY'I VE AİLEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"
Kerem, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez ama Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum.
Avrupa arenasında, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde. Hayaller hiçbir zaman bitmez.
Belki de önümüzdeki 10 yılda kendini nerede görüyorsun diyorsan eğer, ben kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum.
Oralarda oynamak istiyorum. Tabii olur mu olmaz bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz" şeklinde konuştu.
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için İtalya'nın devleri transfer planları yapıyor...
MILAN VE NAPOLI İSTİYOR
Akşam'ın haberine göre; Milan ve Napoli, önümüzdeki yaz iyi bir teklif ile Kerem'i İtalya'da görmek istiyorlar.
Avrupa'da oynama hayali olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu için geçtiğimiz transfer döneminde Milan tarafından 8 milyon Euro civarında bir teklif yapılmış ama Aslan bu miktarı yetersiz bularak reddetmişti.
Gelecek yaz ise hem Milan hem de Napoli, Kerem için teklifte bulunacak.
Galatasaray cephesinde beklenen miktar ise 20 milyon Euro civarlarında.
Halihazırda güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Kerem, İtalya devlerinde forma giymeye sıcak bakıyor.
NAPOLI BİR ADIM ÖNDE
Bu sezonun İtalya şampiyonu gözü ile bakılan Napoli, hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ile hem de Victor Osimhen gibi yıldızları yüksek miktarlara satmayı planlaması ile Kerem Aktürkoğlu için favori adres olarak görülüyor.
Napoli'nin yeni bir yapılanmaya gidecek olması sebebi ile Kerem'e daha çok şans verebileceği belirtildi.
Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.