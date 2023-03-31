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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. İki dev kulüp, geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya gitmek istediğini açıklayan yıldız futbolcu için teklif yapmaya javascript:;hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 20:05
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Sarı-kırmızılı formayla başarılı bir grafik çizen yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

"AVRUPA'DA ÜLKEMİ, GALATASARAY'I VE AİLEMİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Kerem, "En yakın hayalim Galatasaray ile şampiyonluk yaşamak, kupayı kaldırabilmek. Ondan sonra hayaller hiçbir zaman bitmez ama Avrupa'da ülkemi, Galatasaray'ı, ailemi temsil etmek istiyorum.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Avrupa arenasında, Avrupa'nın en büyük kulüplerinde. Hayaller hiçbir zaman bitmez.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Belki de önümüzdeki 10 yılda kendini nerede görüyorsun diyorsan eğer, ben kendimi Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde görüyorum.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Oralarda oynamak istiyorum. Tabii olur mu olmaz bilmiyorum ama bunun için kendimi zorluyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. İnşallah o günleri de görürüz" şeklinde konuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu için İtalya'nın devleri transfer planları yapıyor...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

MILAN VE NAPOLI İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; Milan ve Napoli, önümüzdeki yaz iyi bir teklif ile Kerem'i İtalya'da görmek istiyorlar.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Avrupa'da oynama hayali olduğunu belirten Kerem Aktürkoğlu için geçtiğimiz transfer döneminde Milan tarafından 8 milyon Euro civarında bir teklif yapılmış ama Aslan bu miktarı yetersiz bularak reddetmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Gelecek yaz ise hem Milan hem de Napoli, Kerem için teklifte bulunacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Galatasaray cephesinde beklenen miktar ise 20 milyon Euro civarlarında.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Halihazırda güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Kerem, İtalya devlerinde forma giymeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

NAPOLI BİR ADIM ÖNDE

Bu sezonun İtalya şampiyonu gözü ile bakılan Napoli, hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ile hem de Victor Osimhen gibi yıldızları yüksek miktarlara satmayı planlaması ile Kerem Aktürkoğlu için favori adres olarak görülüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Napoli'nin yeni bir yapılanmaya gidecek olması sebebi ile Kerem'e daha çok şans verebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

24 yaşındaki futbolcu, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu...

Kerem'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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