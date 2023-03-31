TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin talipleri artıyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin talipleri artıyor.
Roma ve Milan'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de kancayı takmış durumda.
Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile rakip olan Al Hilal, kadrosuna katacağı yıldız bir isim ile taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.
GOLCÜ ALMAK ISTIYOR
Takvim'in haberine göre; Al Hilal'in transfer hedefleri doğrultusunda düşündüğü son ismin Icardi olduğu, girişimlerin başladığı ve sürpriz bir teklifin kapıda olduğu iddia edildi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bu sezon 15 maçta 9 gol 6 asistlik performans ortaya koyan Arjantinli golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarların da gönlünü kazandı.
Cimbom ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki golcüye İspanya'dan Atletico Madrid de yakından ilgi gösteriyor.
Bonservisi PSG'de olan Icardi yıllık 7.5 milyon euro civarında bir gelir elde ediyor.
750 bin euro tutarı Aslan'dan alan Icardi, geri kalan parayı ise PSG'den alıyor.
Icardi'nin temsilciliğini Wanda Nara üstleniyor.
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14'ü Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 15 maça çıktı.
Arjantinli yıldız, 9 gol ve 6 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.
Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.