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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında PSG'de kiraladığı Mauro Icardi'nin talipleri artıyor. Adı baştan Serie A ekipleri olmak üzere birçok kulüple anılan yıldız futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da oynayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin talipleri artıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Roma ve Milan'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği Mauro Icardi'ye Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de kancayı takmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

MESSI KABUL ETMEDİ

Bilindiği üzere PSG'de oynayan süper yıldız Lionel Messi'ye transfer teklifi yapan Al Hilal, Tangocu'dan olumsuz geri dönüş aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile rakip olan Al Hilal, kadrosuna katacağı yıldız bir isim ile taraftarlarını mutlu etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

GOLCÜ ALMAK ISTIYOR

Takvim'in haberine göre; Al Hilal'in transfer hedefleri doğrultusunda düşündüğü son ismin Icardi olduğu, girişimlerin başladığı ve sürpriz bir teklifin kapıda olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da bu sezon 15 maçta 9 gol 6 asistlik performans ortaya koyan Arjantinli golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarların da gönlünü kazandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Cimbom ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki golcüye İspanya'dan Atletico Madrid de yakından ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Bonservisi PSG'de olan Icardi yıllık 7.5 milyon euro civarında bir gelir elde ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

750 bin euro tutarı Aslan'dan alan Icardi, geri kalan parayı ise PSG'den alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Icardi'nin temsilciliğini Wanda Nara üstleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 14'ü Süper Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 15 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Al Hilal şoku! Mauro Icardi...

Arjantinli yıldız, 9 gol ve 6 asistlik performansıyla 15 gole direkt katkıda bulundu.

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