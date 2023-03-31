Icardi için 3 seçenek!

Galatasaray'ın bonservisini almak için görüşmeler yaptığı Mauro İcardi'yle ilgili Arjantin'den bomba bir iddia gündeme geldi. "Vocescriticas" adlı internet sitesi; yıldız oyuncunun, önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağına yönelik temmuz ayında karar vereceğini ve bunun için önünde üç seçeneğinin olduğunu yazdı. Haberde, "İcardi, İtalya'ya dönmek için planlarını yapıyor. PSG tarafından yeniden kabul edilip edilmeyeceği ise net değil... Yeniden form tutan İcardi için Galatasaray'ın yanı sıra Milan ve Roma devrede... İcardi, iki takımdan teklif beklediği için Galatasaray'ı erteliyor" ifadesi kullanıldı.

Icardi'nin sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı belirtilirken, "Milan ve Roma'dan beklediği teklifi alamaması halinde Galatasaray'da devam etmeyi düşünebilir" ifadeleri kullanıldı.