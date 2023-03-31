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GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayacak Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılıların takım kaptanı Fernando Muslera kulübün düzenlediği iftar organizasyonunda konuştu. Uruguaylı kaleci şampiyonluk mücadelesinde bütün takımın odaklandığını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 13:51
GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yöneticiler ile sarı-kırmızılı ekibin teknik heyeti ve oyuncuları dün akşam gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da katıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Yemekte Adana Demirspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Muslera, şampiyonluk yolunda devam etmeye çalıştıklarını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Açıklamalarına Türkçe, "Allah kabul etsin." diyerek başlayan ve takım halinde bir arada olmalarının önemine değinen Muslera, "Bu akşam yemeği ve beraber olmak çok önemliydi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Başkanımıza, teknik heyetimize ve bütün arkadaşlarıma buraya gelip bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Sarı-kırmızılı futbolcu, çok iyi bir takımlarının olduğuna değinerek, "Evde de deplasmanda da taraftarımız hep yanımızda.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlara müteşekkir olmamız gerekiyor. Bazen kaybetmek de önemli. Gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyorlar. Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Çok iyi bir takımımız var. Yarından itibaren tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var." şeklinde görüş belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Adana Demirspor maçının çok zor olacağına dikkati çeken Muslera, "Milli takım maçları sonrası oynanan müsabakalar zor oluyor. Çok milli oyuncumuz var. Bizim için ayrı bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Teknik ekip, oyuncular, hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız. Bu konuda Erden beye ve başkana teşekkür ediyoruz. Taraftarımızla birlikte fedakarlık yaparak hep beraber şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışıyoruz.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Ben burada birçok yıl geçirdim. Bu yıllar arasında bu sene çok özel. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Takım olarak hızlı bir şekilde uyum sağladıklarını aktaran Muslera, "Adaptasyon önemli bir şey. Oyuncular zorlanabiliyor. Dil, kültür, futbol farklı. Hızlı ve farklı bir futbol oynanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Bu grup inanılmaz oyunculardan oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Burada Okan hoca da çok iyi iş çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Bunun altını çizmek lazım. Cumartesiden itibaren kendimizi göstermeye ve şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Taraftarımız bizim 12. oyuncumuz. Bizim yanımızda oldukları sürece şampiyonluğa bir adım daha yakın olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

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