GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera'dan Şampiyonluk sözleri! "Hepimiz odaklanmış durumdayız"

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yöneticiler ile sarı-kırmızılı ekibin teknik heyeti ve oyuncuları dün akşam gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da katıldı.
Yemekte Adana Demirspor maçıyla ilgili değerlendirmede bulunan Muslera, şampiyonluk yolunda devam etmeye çalıştıklarını söyledi.
Açıklamalarına Türkçe, "Allah kabul etsin." diyerek başlayan ve takım halinde bir arada olmalarının önemine değinen Muslera, "Bu akşam yemeği ve beraber olmak çok önemliydi.