Yeni sayfa açılacak

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor'a deplasmanda kaybederek galibiyet serisi son bulan lider Galatasaray'da teknik heyet yeni bir sayfa açmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk, takımından ligin 27'nci haftası oynanacak olan Adana Demirspor maçı için tam konsantre isterken; yeni bir seriye imza atmanın planlarını yapıyor. Oyuncularını da dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Galatasaray, cumartesi günü saat 20.30'da Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşmanın biletleri genel satışa çıktıktan 4 dakika sonra tükendi. Bu sezon her maçta tribünleri dolduran ve takıma tam destek veren sarı-kırmızılı taraftarlar Adana karşısında da 12. Adam görevi yapacak. Zorlu maç için özel hazırlıklar yapan Galatasaraylılar, futbolcuları tek tek tribüne çağırıp moral verecek.