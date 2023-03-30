Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da tüm planlar kupa üzerine yapılırken, transfer çalışmalarını da sessiz sedasız sürdürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da tüm planlar kupa üzerine yapılırken, transfer çalışmalarını da sessiz sedasız sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yı gündemine aldı.
Yaz transfer döneminde Lucas Torreira'nın İtalya'ya transfer olması halinde Lerma için düğmeye basılacak.