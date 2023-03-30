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Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Son dakika spor haberi: İtalyan devi Milan’ın Lucas Torreira’ya talip olması üzerine arayışlara başlayan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Jefferson Lerma'yı gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun transferi için formül de belirlendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 23:46
Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve liderliğini sürdüren Galatasaray'da tüm planlar kupa üzerine yapılırken, transfer çalışmalarını da sessiz sedasız sürdürüyor.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un orta saha oyuncusu Jefferson Lerma'yı gündemine aldı.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Yaz transfer döneminde Lucas Torreira'nın İtalya'ya transfer olması halinde Lerma için düğmeye basılacak.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Sezon başında Arsenal'den transfer edilen Torreira'ya İtalya'dan birçok talip olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

SERVET ÖDEMİŞTİ
Uruguaylı yıldızla özellikle İtalyan devi Milan yakından ilgileniyor.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Bu nedenle arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonunda bitecek olan Lerma'yı imza parasıyla transfer etmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

İspanyol ekibinde büyük bir çıkış yakalayan 1.79 boyundaki orta saha oyuncusu, 2018-2019 sezonu başında Bournemouth'a 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Lerma, bu sezon 26 lig maçında görev yaptı ve 3 gollük katkı verdi.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

İstikrarlı bir görüntü çizen yıldız oyuncu ligde sadece Arsenal maçını kaçırdı.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Ön libero bölgesinde oynayan Lerma, merkez orta saha ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Kolombiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 33 karşılaşmada forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Lerma'nın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

Kolombiyalı oyuncu kariyerine ülkesinin Atletico Huila takımında başladı.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

2016 yılında İspanyol ekibi Levante 600 bin euro bonservisle Lerma'yı transfer etti.

Galatasaray'dan Lerma harekatı! Transfer böyle bitecek

2 sene burada forma giyen başarılı oyuncu performansıyla Bournemouth'un dikkatini çekti.

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