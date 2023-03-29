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GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, yıldız golcünün büyük bir takasla Avrupa devine transfer olacağını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 16:44
GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde pek çok yıldızı renklerine bağladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferi ise Mauro Icardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Cimbom, PSG forması giyen Arjantinli yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Yıldız forvet, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, deneyimli santrforun sarı-kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Galatasaraylıların gözbebeği Mauro Icardi'nin geleceği hakkında flaş bir iddia İtalyan basınında manşetleri süslüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Oynadığı 15 maçta birbirinden kritik 9 gol ve 6 asiste imza atan Arjantinli yıldız, bu performansı sonrası yönetimi de harekete geçirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Dursun Özbek ve Erden Timur'un bonservisini almak için harekete geçtiği oyuncu için İtalyanlar kötü haberi duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Çizme basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Inter ile Paris Saint-Germain arasında transfer pazarlığı başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

37 yaşındaki Edin Dzeko ile sezon sonu yolları ayıracak olan Inter'de, Romelu Lukaku'nun da kiralık olarak geldiği Chelsea'ye dönmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Bir diğer golcü Joaquin Correa ise bu sezon 26 maçta sadece 3 gole imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Bu sebeple golcü arayışında olan ve adı sık sık Mauro Icardi ile anılan İtalyan ekibine, Paris Saint-Germain'den ilginç bir teklif geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

INTER'E 60 MİLYON EURO + ICARDI ÖNERİLECEK

Fransızların göz hapsinde olan Lautaro Martinez için bu durumu fırsat bilen PSG yönetimi, takas + para teklifiyle geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Piyasa değeri 80 milyon euro olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain, Inter'e 60 milyon euro ve Mauro Icardi'yi önerecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

İtalya'ya dönmeye sıcak bakan ve eski takımı Inter'de oynamak istediği iddia edilen Icardi'nin de olurunun alındığı belirtilirken, Inter'in bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Arjantinli forvet, 9 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.

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