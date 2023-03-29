GALATASARAY HABERLERİ - Yılın transfer bombası! Icardi görülmemiş takasla Avrupa devine gidiyor

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde pek çok yıldızı renklerine bağladı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaz transfer döneminde pek çok yıldızı renklerine bağladı.
Mertens, Mata, Torreira ve Oliveira gibi dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferi ise Mauro Icardi oldu.
Cimbom, PSG forması giyen Arjantinli yıldızı sezon sonuna kadar kiraladı.
Yıldız forvet, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.
Galatasaray yönetimi, Icardi'nin bonservisini almak için girişimlerini sürdürürken, deneyimli santrforun sarı-kırmızılı takımda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Galatasaraylıların gözbebeği Mauro Icardi'nin geleceği hakkında flaş bir iddia İtalyan basınında manşetleri süslüyor.
Oynadığı 15 maçta birbirinden kritik 9 gol ve 6 asiste imza atan Arjantinli yıldız, bu performansı sonrası yönetimi de harekete geçirmişti.
Dursun Özbek ve Erden Timur'un bonservisini almak için harekete geçtiği oyuncu için İtalyanlar kötü haberi duyurdu.
Çizme basınında yer alan ve Akşam'ın derlediği habere göre Inter ile Paris Saint-Germain arasında transfer pazarlığı başladı.
37 yaşındaki Edin Dzeko ile sezon sonu yolları ayıracak olan Inter'de, Romelu Lukaku'nun da kiralık olarak geldiği Chelsea'ye dönmesi bekleniyor.
Bir diğer golcü Joaquin Correa ise bu sezon 26 maçta sadece 3 gole imza attı.
Bu sebeple golcü arayışında olan ve adı sık sık Mauro Icardi ile anılan İtalyan ekibine, Paris Saint-Germain'den ilginç bir teklif geldi.
INTER'E 60 MİLYON EURO + ICARDI ÖNERİLECEK
Fransızların göz hapsinde olan Lautaro Martinez için bu durumu fırsat bilen PSG yönetimi, takas + para teklifiyle geldi.
Piyasa değeri 80 milyon euro olan oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain, Inter'e 60 milyon euro ve Mauro Icardi'yi önerecek.
İtalya'ya dönmeye sıcak bakan ve eski takımı Inter'de oynamak istediği iddia edilen Icardi'nin de olurunun alındığı belirtilirken, Inter'in bu teklife nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyor.
Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 9 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.