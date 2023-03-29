Diaz'ın yerine Zaniolo

Galatasaray'ın flaş transferi Nicolo Zaniolo transfer haberlerinin merkezinde yer almaya devam ediyor. SportMediaset'in son haberine göre, Zaniolo, hem Juventus hem de Milan tarafından isteniyor. İki takımdan Milan bir adım önde yer alıyor. Real Madrid'den kiralanan İbrahim Diaz'ın kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek ve İspanya'ya dönecek. Bu da Milan'ın onun yerine alternatif bulmak zorunda olduğu anlamına gelirken Zaniolo'nun en büyük aday olduğu belirtildi. '35 milyon euro'luk serbest kalma' maddesi iki takımı da zorlayacak yorumu yapıldı.