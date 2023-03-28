Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı. 23 yaşındaki futbolcu ile ilgili son olarak Erden Timur'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 21:41
TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

Sarı-kırmızılılar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği metinde İtalyan oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

Ayrıca Cimbom sonraki satış karından Roma kulübüne yüzde 20 pay da verileceğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

Oyuncuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar, 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

23 yaşındaki futbolcuya sezon sonuna kadar 900 bin Euro, diğer yıllar ise 2.75 milyon Euro maaş ödenecek.

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

G.Saray'ın bildirdiği rakamlar bu şekildeyken, bonus maddelerinin ne olduğu merak ediliyordu.

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında maddelerin hepsini tek tek açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

Erden Timur, "Nicolo Zaniolo'nun bonservisini 5 yıl vadeyle 15 milyon Euro'ya aldık.

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

"Ulaşılması kolay ve zor bonus maddeleri var. Bütün hepsi olursa 29 milyon Euro olur ama olma ihtimali %10 falan." dedi.

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

İşte Erden Timur'un açıkladığı o bonus maddeleri...

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa 526.300 Euro bonus ödeyecek. (Maksimum 2 kez ödenecek)

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınırsa 1.05 milyon Euro..

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalınırsa 1.5 milyon Euro... (Maksimum 2 kez ödenecek)

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* Şampiyonlar Ligi kazanılırsa 3 milyon Euro..

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalınırsa 1.05 milyon Euro..

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olunursa 1.5 milyon Euro..

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* Ziraat Türkiye Kupası kazanılırsa 789 bin Euro...

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* İtalya Milli Takımı turnuvada yarı finale kalırsa 500 bin Euro..

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* İtalya Milli Takımı final oynarsa 1 milyon Euro..

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* Zaniolo, Ballon d'Or kazanırsa onun da ayrı bir bonusu var

TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

* Bu bonusların gerçekleşmesi için Zaniolo'nun ilgili turnuvalardaki maçların en az yüzde 50'sinde ilk 11'de forma giymeli.

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