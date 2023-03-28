TRANSFER HABERİ | Erden Timur Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a maliyetini açıkladı!

Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği metinde İtalyan oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.
Galatasaray devre arası transfer döneminde Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği metinde İtalyan oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.
Oyuncuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar, 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
23 yaşındaki futbolcuya sezon sonuna kadar 900 bin Euro, diğer yıllar ise 2.75 milyon Euro maaş ödenecek.
G.Saray'ın bildirdiği rakamlar bu şekildeyken, bonus maddelerinin ne olduğu merak ediliyordu.
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, katıldığı bir canlı yayında maddelerin hepsini tek tek açıkladı.
Erden Timur, "Nicolo Zaniolo'nun bonservisini 5 yıl vadeyle 15 milyon Euro'ya aldık.
"Ulaşılması kolay ve zor bonus maddeleri var. Bütün hepsi olursa 29 milyon Euro olur ama olma ihtimali %10 falan." dedi.
İşte Erden Timur'un açıkladığı o bonus maddeleri...
* Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa 526.300 Euro bonus ödeyecek. (Maksimum 2 kez ödenecek)
* Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınırsa 1.05 milyon Euro..
* Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalınırsa 1.5 milyon Euro... (Maksimum 2 kez ödenecek)
* Şampiyonlar Ligi kazanılırsa 3 milyon Euro..
* UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale kalınırsa 1.05 milyon Euro..
* UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olunursa 1.5 milyon Euro..
* Ziraat Türkiye Kupası kazanılırsa 789 bin Euro...
* İtalya Milli Takımı turnuvada yarı finale kalırsa 500 bin Euro..
* İtalya Milli Takımı final oynarsa 1 milyon Euro..
* Zaniolo, Ballon d'Or kazanırsa onun da ayrı bir bonusu var
* Bu bonusların gerçekleşmesi için Zaniolo'nun ilgili turnuvalardaki maçların en az yüzde 50'sinde ilk 11'de forma giymeli.