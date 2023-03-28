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Juventus peşinde

Galatasaray'ın flaş transferi Nicolo Zaniolo için İtalyan basınında iddialar bitmiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Juventus peşinde

Daha önce Milan'a yazılan futbolcuyu Juventus'un da istediği ifade edildi. La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Zaniolo'nun Türkiye'deki sürgünü uzun sürmeyecek!.. Juventus, mahkemeden transfer yasağı çıkmazsa, 3 milyon Euro civarında bir maaşla Zaniolo'yu kadrosuna katacak. Gazete, "Juve, Zaniolo gibi değerli bir mücevheri kaçırmak istemiyor" değerlendirmesi yaptı.


JUVE TARAFTARI
La Gazzetta Dello Sport, Zaniolo'nun tuttuğu takımın Juventus olduğunu yazdı. Gazete, "Zaniolo hiper- hücumcu bir oyun anlayışıyla orta saha - forvet hattında destek rolünü bile rahatlıkla oynayabilir. Nicolo çocukluktan beri bir Juve taraftarıdır. Milli takımda da başrolü yeniden kazanması gereken oyuncunun intikam arzusu onu Juve'ye getirebilir" ifadesini kullandı.

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