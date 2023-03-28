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Hernandez hamlesi!

Galatasaray'da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekipte, Nelsson'un sezon sonunda ayrılması bekleniyor. Stoper arayışları devam ederken Bayern Münih'te kadroda düşünülmeyen Fransız yıldız listeye eklendi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 06:50
Hernandez hamlesi!

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle de Victor Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle savunmaya takviye yapılması planlanıyor. Gündeme gelen son isimse Lucas Hernandez... Sarı-kırmızılılar, Fransız stoperin transferini büyük bir fırsat olarak görüyor. Yaşadığı sakatlık sonrası 27 yaşındaki stoperin, sezonu kapadığı ve gelecek yıla hazırlandığı açıklanmıştı.


OYNAMAK İSTİYOR
Alman temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hernandez'in, sakatlık sonrası Bayern'deki stoper rotasyonundaki şansı da iyice azaldı. Alman deviyle olan kontratının son senesine girecek olan Hernandez ise sürekli olarak forma giymek istiyor. Bu durumu gören Galatasaray'ın, Bayern'i ikna etmesi çok da zor olmayacak gibi... Transferle ilgili görüşmelerin başladığı ve Galatasaray hakkında bilgi toplayan Fransız oyuncunun da gelmeye sıcak baktığı bildirildi.


Fransız stoper Lucas Hernandez bu sezon Bayern'de 11 maça çıktı. Başarılı savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı. Hernandez'in güncel piyasa değeri 50 milyon Euro...


Fransız yıldız, 2019 yılında 80 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'den transfer edilmişti. Ülke milli takımının da önemli isimlerinden biri olan Hernandez, Fransa formasını 33 kez giydi.

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