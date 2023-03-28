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Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu şampiyonlukla tamamlayarak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla adından sıkça söz ettiren sarı-kırmızılılar, Bundesliga devi Bayern Münih'in yıldızını renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 09:12
Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Bu sezon kadrosuna kattığı pek çok dünya yıldızıyla ses getiren sarı-kırmızılılar, 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Sezonu zirvede tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi planlayan Cimbom, transfer çalışmalarını da bu doğrultuda sürdürüyor.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Icardi, Zaniolo, Mertens, Mata ve Torreira gibi birçok tanınmış yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray, ses getirecek bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Yeni sezon öncesi birçok takviye yapacak sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de stoper transferi...

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Galatasaray'da Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a gelen teklifler nedeniyle savunmaya takviye yapılması planlanıyor.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

LUCAS HERNANDEZ BOMBASI

Cimbom'da gündeme gelen son isimse Lucas Hernandez...

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Sarı-kırmızılılar, Fransız stoperin transferini büyük bir fırsat olarak görüyor.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Yaşadığı sakatlık sonrası 27 yaşındaki stoperin sezonu kapadığı ve gelecek yıla hazırlandığı açıklanmıştı.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

OYNAMAK İSTİYOR

Alman temsilcisiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hernandez'in, sakatlık sonrası Bayern'deki stoper rotasyonundaki şansı da iyice azaldı.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Alman deviyle olan kontratının son senesine girecek olan Hernandez ise sürekli olarak forma giymek istiyor.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Bu durumu gören Galatasaray'ın, Bayern'i ikna etmesi çok da zor olmayacak gibi...

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Transferle ilgili görüşmelerin başladığı ve Galatasaray hakkında bilgi toplayan Fransız oyuncunun da gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Fransız stoper Lucas Hernandez bu sezon Bayern'de 11 maça çıktı.

Galatasaray'dan yılın transferi! Bayern Münih'in yıldızı geliyor

Başarılı savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.

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