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Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Son dakika spor haberi: Yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray'ın yeni sezonda da durmaya niyeti yok. Listesini oluşturmaya başlayan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un gözdesi konumundaki 2 yıldızı kadroya katmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer operasyonunun detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:19
Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, yeni sezonda da önemli takviyeler yapmayı planlıyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Icardi, Zaniolo, Mertens ve Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, büyük yankı uyandırmıştı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Aynı politikayı uygulama hedefinde olan yönetim, şimdiden operasyon için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Sezonu şampiyon tamamlayarak Devler Ligi için play-off oynama niyetinde olan sarı-kırmızılılar, bir yandan transferde listesini oluşturuyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

1 maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan lider durumda olan Aslan, şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

İkili averajda da avantajlı bir durumda bulunan Cimbom, yeniden seri galibiyetlere geçmek istiyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, aradaki puan farkını yeniden açarak sezon sonu mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Transferde de ciddi bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılarda liste belirlenmeye başladı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

2 TRANSFER BİRDEN!
Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, 2 önemli ismi gündemine aldı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Akşam'ın derlediği habere göre; Galatasaray ilk olarak Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un peşine düştü.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Rangers'taki sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan yıldız futbolcu için sezon sonu bekleniyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Morelos şu an için Rangers ile sözleşme konusunda yaptığı görüşmelerde bir sonuç almış değil.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Galatasaray'ın devreye girerek Morelos'u ikna edip imza attırmak istediği kaydediliyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

26 yaşındaki forvet Alfredo Morelos, bu sezon İskoçya'nın köklü ekiplerinden Glasgow Rangers ile 38 maçta sahaya çıkarken 10 golünün yanı sıra 7 kez de asist katkısı yaptı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Morelos, 2017 yılında İskoç ekibine imza atmıştı. Rangers, başarılı oyuncu için Helsinki'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

SKORAS'A YAKIN TAKİP
Genç ve yetenekli oyuncuları da kadrosuna katmayı düşünen sarı-kırmızılıların gündemine Polonya ekibi Lech Poznan takımında forma giyen sol kanat Michal Skoras geldi.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Cimbom'un scout ekibi Çekya ile Polonya arasında oynanan maçta forma şansı bulan Skoras'ı canlı olarak takip etti.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Skoras, maçın 46. dakikasında Karbownik'in yerine oyuna dahil oldu. 87'de Polonya'nın tek golünün asistini yaptı.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

23 yaşındaki genç yeteneğinin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Sarı-kırmızılı yönetim, Skoras için de teklif hazırlığında.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Skoras'ın güncel piyasa diğeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Takımıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Polonyalı oyuncu, 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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