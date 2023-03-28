Galatasaray'dan çifte transfer bombası! İmzaya geliyorlar

Yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, yeni sezonda da önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Yaptığı transferlerle dikkat çeken Galatasaray, yeni sezonda da önemli takviyeler yapmayı planlıyor.
Icardi, Zaniolo, Mertens ve Torreira gibi yıldızları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, büyük yankı uyandırmıştı.
Aynı politikayı uygulama hedefinde olan yönetim, şimdiden operasyon için kolları sıvadı.
Sezonu şampiyon tamamlayarak Devler Ligi için play-off oynama niyetinde olan sarı-kırmızılılar, bir yandan transferde listesini oluşturuyor.
1 maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan lider durumda olan Aslan, şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda.
İkili averajda da avantajlı bir durumda bulunan Cimbom, yeniden seri galibiyetlere geçmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, aradaki puan farkını yeniden açarak sezon sonu mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor.
Transferde de ciddi bir çalışma içinde olan sarı-kırmızılılarda liste belirlenmeye başladı.
2 TRANSFER BİRDEN!
Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Aslan, 2 önemli ismi gündemine aldı.
Akşam'ın derlediği habere göre; Galatasaray ilk olarak Kolombiyalı golcü Alfredo Morelos'un peşine düştü.
Rangers'taki sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek olan yıldız futbolcu için sezon sonu bekleniyor.
Morelos şu an için Rangers ile sözleşme konusunda yaptığı görüşmelerde bir sonuç almış değil.
Galatasaray'ın devreye girerek Morelos'u ikna edip imza attırmak istediği kaydediliyor.
26 yaşındaki forvet Alfredo Morelos, bu sezon İskoçya'nın köklü ekiplerinden Glasgow Rangers ile 38 maçta sahaya çıkarken 10 golünün yanı sıra 7 kez de asist katkısı yaptı.
Morelos, 2017 yılında İskoç ekibine imza atmıştı. Rangers, başarılı oyuncu için Helsinki'ye 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Kolombiyalı golcünün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
SKORAS'A YAKIN TAKİP
Genç ve yetenekli oyuncuları da kadrosuna katmayı düşünen sarı-kırmızılıların gündemine Polonya ekibi Lech Poznan takımında forma giyen sol kanat Michal Skoras geldi.
Cimbom'un scout ekibi Çekya ile Polonya arasında oynanan maçta forma şansı bulan Skoras'ı canlı olarak takip etti.
Skoras, maçın 46. dakikasında Karbownik'in yerine oyuna dahil oldu. 87'de Polonya'nın tek golünün asistini yaptı.
23 yaşındaki genç yeteneğinin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, Skoras için de teklif hazırlığında.
Skoras'ın güncel piyasa diğeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Takımıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Polonyalı oyuncu, 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.