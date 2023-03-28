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Galatasaray'da sıcak gelişme! Dries Mertens...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da son olarak 2-1 kazanılan Trabzonspor maçında forma giyen ve bordo-mavililerle oynanan karşılaşmanın ardından oynanan Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarını kaçıran Mertens ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 12:16
Galatasaray'da sıcak gelişme! Dries Mertens...

Belçikalı yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Dries Mertens...

Galatasaraylıların haftalardır beklediği Dries Mertens haberi geldi.

Galatasaray'da sıcak gelişme! Dries Mertens...

Deneyimli yıldız, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemezken, Galatasaray bu süre zarfında oldukça zorlandı.

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