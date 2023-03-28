Galatasaray'da sıcak gelişme! Dries Mertens...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek haftayı puansız kapattı.
Konya ekibine galibiyeti getiren golleri Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün kaydetti.
Galatasaray'ın tek golüyse Milot Rashica'dan geldi.
Sarı-kırmızılıların Konyaspor yenilgisiyle birlikte 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Konyaspor yenilgisini telafi etmek isteyen Galatasaray'da gözler Adana Demirspor maçına çevrildi.
Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma 1 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.
Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi merak edilen konulardan biri de Dries Mertens'in durumu oldu.
Belçikalı yıldız, yaşadığı sakatlık nedeniyle Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.
Galatasaraylıların haftalardır beklediği Dries Mertens haberi geldi.
Deneyimli yıldız, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemezken, Galatasaray bu süre zarfında oldukça zorlandı.
ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA SAHADA
Sabah'ın haberine göre; Dries Mertens, Adana Demirspor maçında sahada olacak.
Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giymeyen Belçikalı oyuncu, son olarak 2-1 kazanılan Trabzonspor maçında oynamıştı.
Mertens, Adana Demirspor maçında görev alması halinde 54 gün sonra forma giymiş olacak.
Dries Mertens, bu sezon Galatasaray formasıyla 20 Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 22 maça çıktı.
Belçikalı yıldız, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli futbolcunun mukavelesinde 1 yıl opsiyon bulunuyor.
Mertens'in güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon Euro.