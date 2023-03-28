GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

Galatasaray'da Yusuf Demir hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
Galatasaray'da Yusuf Demir hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan genç oyuncu, kendisinden bekleneni bir türlü veremedi.
Karabağ ile yapılan hazırlık maçında ilk 11'de başlayan ve yine varlık gösteremeyen 19 yaşındaki futbolcunun bu durumu tepkileri de beraberinde getirdi.
Sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle alınan ama bir türlü istenen performansı ortaya koyamayan genç futbolcu ile ilgili teşhis konuldu.
YUSUF DEMİR'İN SORUNU MENTAL!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir'in sorununun mental olduğu ortaya çıktı.
SAHADA ÖZGÜR OLMAK İSTİYOR
Yusuf'un genç yaşta Barcelona'ya transfer olmasından dolayı bir özgüven içinde olduğu bunun handikaplarını yaşadığı belirtildi.
Oyuncunun kendini takımın bir parçası olarak görmekte sorun yaşadığı ayrıca sahada da özgür olmak istediği bildirildi.
OKAN BURUK'UN TARZINA UYMUYOR
Bu durumun ise Teknik Direktör Okan Buruk'un tarzına uygun olmadığı vurgulandı.
Buruk, kanat oyuncularından sürekli olarak geriye gelmelerini istiyor.
Sarı-kırmızılarda Yusuf Demir'in bu sezon katkı yapmasının beklenmediği ancak oyuncunun bir yaş almasının bile futboluna çok büyük olgunluk katabileceği belirtildi.