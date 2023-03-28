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GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın 6 milyon euro'luk yatırım yaparak Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, beklenen performansı sergileyemiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği şansları iyi kullanamayan 19 yaşındaki oyuncu, camiada hayal kırılığı yarattı. Bir türlü takımda varlık gösteremeyen Yusuf Demir'in asıl sorunu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 11:47 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 12:16
GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

Galatasaray'da Yusuf Demir hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan genç oyuncu, kendisinden bekleneni bir türlü veremedi.

GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

Karabağ ile yapılan hazırlık maçında ilk 11'de başlayan ve yine varlık gösteremeyen 19 yaşındaki futbolcunun bu durumu tepkileri de beraberinde getirdi.

GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

Sezon başında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservisle alınan ama bir türlü istenen performansı ortaya koyamayan genç futbolcu ile ilgili teşhis konuldu.

GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

YUSUF DEMİR'İN SORUNU MENTAL!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Yusuf Demir'in sorununun mental olduğu ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

SAHADA ÖZGÜR OLMAK İSTİYOR
Yusuf'un genç yaşta Barcelona'ya transfer olmasından dolayı bir özgüven içinde olduğu bunun handikaplarını yaşadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

Oyuncunun kendini takımın bir parçası olarak görmekte sorun yaşadığı ayrıca sahada da özgür olmak istediği bildirildi.

GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

OKAN BURUK'UN TARZINA UYMUYOR
Bu durumun ise Teknik Direktör Okan Buruk'un tarzına uygun olmadığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ: Şoke eden Yusuf Demir gerçeği! Meğer sorunu...

Buruk, kanat oyuncularından sürekli olarak geriye gelmelerini istiyor.

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