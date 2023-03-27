"G.Saray'a söz verdim"

La Gazzetta dello Sport, Nicolo Zaniolo ile yaptığı röportajı manşetten geniş verdi ve içeride de 2 sayfa birden ayırdı. Serie A'da geçen hafta oynanan başkent derbisini televizyonda izlemenin de kendisine garip hissettirdiğini söyledi.

NAZİK VE SAYGILILAR

Galatasaray'ın flaş transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda kendisini göstermek istediğini söyledi. Roma'dan transferi büyük ses getiren İtalyan orta saha, ülkesinin yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a uzun bir röportaj verdi. İstanbul'daki yaşantısının çok iyi gittiğini dile getiren Zaniolo, "Futbolla yaşayan bir şehir. Taraftarlar nazik ve saygılı. Stattaki atmosfer inanılmaz. Bu kadar sıcak bir ortamda oynamadım. İlk golümü attığımda uçuyormuşum gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

MANCINI HAKLI ÇIKTI

"Galatasaray'ı Fenerbahçe'ye tercih ettiğiniz doğru mu, daha fazlasını sunmuş olmasına rağmen?" şeklindeki soruyu ise, "Doğru ama Galatasaray benimle daha önce iletişime geçmişti ve ben onlara çoktan söz vermiştim. Bizde söz paradan önce gelir" şeklinde yanıtladı. Zaniolo, Türkiye'ye transferi sırasında hiç tereddüt etmediğini de belirterek, şunları kaydetti: Oliveira atmosferin çok iyi olduğunu ve ligin rekabetçi özelliğinden bahsetti. Mancini'de aynı tavsiyede bulundu, haklıydı da...

'MEZARLIK' YORUMU YANLIŞ

Nicolo Zaniolo, "Türkiye'de futbolun yıldızlar için bir mezarlık olduğu söylenir?" şeklindeki yorum üzerine, "Çok yanlış bir tanımlama bu... Biz çok iyi bir antrenörü olan büyük bir takımız. Benim şansıma ki antrenörüm Okan Buruk İtalyanca da konuşuyor. Bu Galatasaray, İtalya'da oynuyor olsa, ligde Avrupa kupalarına katılacak bir yerde olur çünkü gerçekten güçlü oyunculara sahip. Size sadece benim hücumdaki partnerim İcardi'yi söylüyorum ki bugün en iyi santrforlardan biri" yorumunu yaptı.

BANA SELAM VERMEDİLER

Ayrılık sürecinde sadece Bournemouth ve Galatasaray'dan teklif gelmediğini anlatan Zaniolo, İngilizlerin teklifini kabul etmediği için Roma'da takımdan dışlandığını, taraftarların da öfkelerini kendisinden çıkardığını aktardı: Ailem ve ben de kendimizi yalnız hissettiğimiz için korktuk. Kızgın insanlardı, konuşamazdınız. O günlerde cep telefonumu da kapattım çünkü kötü mesajlar da geldi. Takım arkadaşlarımın neredeyse tümü beni hayal kırıklığına uğrattı. İsim vermeyeceğim ama kardeş gibi olduğumuzu söylediler ama selam bile vermediler!..

MİLLİ HOCAMLA KONUŞTUM

Nicolo Zaniolo, neden İtalya Milli Takımı'na davet edilmediğiyle ilgili olarak, "Milli takımda yardımcı antrenör Salsano ile konuştum, o da bana sakin olmamı, takip edildiğimi ve iyi olduğumda her şeyin kendiliğinden geleceğini ifade etti. Milli takımı çok önemsiyorum, İtalya'yı temsil etmekten daha güzel bir şey yok" ifadelerini kullandı.

HARİKA BİR İNSAN

Zaniolo, eski teknik direktörü Jose Mourinho için de şu ifadeleri kullandı: O çok büyük bir antrenör, harika bir insan. Beni neredeyse her zaman oynattı. Tabii ki o yıldızlarla çalışmaya alışkındı ama ben öyle değildim. 4-5 yıl daha çalışmayı isterdim ama yine de bana çok şey verdi.

5 SEZONU GARANTİ EDEMEM

Zaniolo, "35 milyon euro'luk serbest kalma bedelin var. Juventus ve Milan'ın sana kur yaptığı bir sır değil. Yakında geri gelebileceğini düşünmekte yanılıyor muyuz?" sorusuna, 'Türkiye'de 5 yıl kalacağımın garantisini veremeyeceğim aşikar ama burada olduğum sürece her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Burada şampiyon olmak, kupalar kazanmak istiyorum" dedi.

RAHATLAMIŞ

Gazete editörü genç yıldız için, "Haliç manzarasıyla hayal etmeyi sevdiğimiz gece İstanbul'unda, Nicolò Zaniolo'nun artık daha dingin ve rahatlamış bir ses tonu var, sanki Galatasaray onu geçmişle en azından biraz yatıştırmış gibi" yorumu yaptı.

