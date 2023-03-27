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Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına şimdiden başlandı. Yönetim ve teknik heyet, takımda kalacak-gidecek isimler üzerinde görüşmelerde bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, kadroda düşünmediği yıldız futbolcunun ismini yönetime verdi. Galatasaraylı kurmaylar, bileti kesilen oyuncuyla yeni sezonda yolları ayırmaya hazırlanıyor. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:10
Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray şampiyonluk yarışının en önemli adayı konumunda.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Süper Lig'de lider durumda olan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Cimbom, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Müthiş galibiyet serisi Konya'da son bulan Aslan, yeni bir seri başlatmayı amaçlıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Ezeli rakibiyle arasındaki farkı yeniden açmak isteyen Galatasaray, evinde oynayacağı Adana Demirspor maçıyla yeniden havaya girmenin planlarını yapıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Şampiyonluk hedefindeki sarı-kırmızılılarda bir yandan gelecek sezon planlaması yapılıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Transfer listesi şimdiden oluşturulurken, mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Yönetim ve teknik heyet, takımda kalacak ve gidecek isimler üzerinde görüşmeler yapıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Buna göre; Camianın büyük umutlar beslediği genç yıldız Yunus Akgün ile ilgili flaş bir karar alındı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Yetenekleri ile futbolseverlerin dikkatini çeken Yunus Akgün, olgunluk kazanması ve de maç temposuna alışması amacı ile Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilmişti.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Akabinde ise Adana ekibindeki başarılı performansı neticesinde Galatasaray'ın kritik planlarında kendine yer bulan genç hücumcu, bir türlü bekleneni veremedi ve yönetimi farklı planlara itti...

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

YÖNETİMİ ŞAŞIRTTI!
Adana Demirspor performansı ile herkesten tam not alan Yunus Akgün, Galatasaray'daki istikrarsız gidişatı ile yönetimi şaşırttı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

KENDİSİ BİLE İNANAMADI!
Bir türlü beklenen düzeyde katkı sağlayamayan ve geçen yıldan sonra kendisinin de inanamadığı bu olumsuz durum, oyuncu hakkında farklı planlar yapılmasına sebep oluyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Akşam'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi sezon sonunda Yunus Akgün ile ilgili yeni bir karar verecek.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

KİRALIK VEYA BONSERVİSLE GİDECEK
Genç oyuncunun yeniden başka bir takıma kiralanması seçenekler arasında.

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