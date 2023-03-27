Galatasaray'da flaş ayrılık! Kendisi bile inanamadı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray şampiyonluk yarışının en önemli adayı konumunda.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray şampiyonluk yarışının en önemli adayı konumunda.
Süper Lig'de lider durumda olan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde.
Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Cimbom, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Müthiş galibiyet serisi Konya'da son bulan Aslan, yeni bir seri başlatmayı amaçlıyor.
Ezeli rakibiyle arasındaki farkı yeniden açmak isteyen Galatasaray, evinde oynayacağı Adana Demirspor maçıyla yeniden havaya girmenin planlarını yapıyor.
Şampiyonluk hedefindeki sarı-kırmızılılarda bir yandan gelecek sezon planlaması yapılıyor.
Transfer listesi şimdiden oluşturulurken, mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Yönetim ve teknik heyet, takımda kalacak ve gidecek isimler üzerinde görüşmeler yapıyor.
Buna göre; Camianın büyük umutlar beslediği genç yıldız Yunus Akgün ile ilgili flaş bir karar alındı.
Yetenekleri ile futbolseverlerin dikkatini çeken Yunus Akgün, olgunluk kazanması ve de maç temposuna alışması amacı ile Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilmişti.
Akabinde ise Adana ekibindeki başarılı performansı neticesinde Galatasaray'ın kritik planlarında kendine yer bulan genç hücumcu, bir türlü bekleneni veremedi ve yönetimi farklı planlara itti...
YÖNETİMİ ŞAŞIRTTI!
Adana Demirspor performansı ile herkesten tam not alan Yunus Akgün, Galatasaray'daki istikrarsız gidişatı ile yönetimi şaşırttı.
KENDİSİ BİLE İNANAMADI!
Bir türlü beklenen düzeyde katkı sağlayamayan ve geçen yıldan sonra kendisinin de inanamadığı bu olumsuz durum, oyuncu hakkında farklı planlar yapılmasına sebep oluyor.
Akşam'ın haberine göre; Galatasaray yönetimi sezon sonunda Yunus Akgün ile ilgili yeni bir karar verecek.
KİRALIK VEYA BONSERVİSLE GİDECEK
Genç oyuncunun yeniden başka bir takıma kiralanması seçenekler arasında.
Teknik heyet ile yapılacak görüşmeler Yunus Akgün'ün geleceği açısından önem taşıyor.
Ancak değerini bulması halinde bonservisiyle satmak da önemli bir opsiyon olarak belirlendi.