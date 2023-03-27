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Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı bilmecesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı savunmacının A Milli Takım'dan 'baş ağrısı' şikayetiyle kadrodan çıkarılması gündem yarattı. Taraflardan yapılan açıklamalar iyice kafaları karıştırdı. Konyaspor'a mağlup olarak galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılarda Abdülkerim ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Peki şimdi ne olacak? İşte yaşanan gelişmeler ve Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:49 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 10:50
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Galatasaray'da forma giyen Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın Ermenistan ve Hırvatistan maçları aday kadrosundan 'baş ağrısı' gerekçesiyle çıkarılmıştı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Konuyla ilgili taraflardan yapılan açıklamalar dikkat çekti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Yapılan bilgilendirmelerin ardından Galatasaray'ın Karabağ ile oynadığı özel maçın kadrosuna dahil edilen Abdülkerim Bardakcı hakkında soru işaretleri oluştu.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Konyaspor'a mağlup olarak galibiyet serisi son bulan sarı-kırmızılılarda Abdülkerim ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Başarılı savunmacının Konyaspor maçının ardından İstanbul'a dönmeden önce hastaneye gittiği ifade edildi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Peki şimdi ne olacak? İşte ilk günden itibaren yaşananlar ve Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu...

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

KONYA MAÇININ AKŞAMI HASTANEYE GİTTİ
17 Mart Cuma akşamı açıklanan A Milli Takım aday kadrosunda yer alan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'ın aynı gün deplasmanda oynadığı Konyaspor karşılaşması sonrası sarı kırmızılı kafileyle İstanbul'a dönmeyip, anne babasının yaşadığı Konya'da kaldı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Maçın hemen ardından anne babasını ziyarete giden sarı kırmızılı futbolcu, gece şiddetli baş ağırısı ve mide bulantısı şikayetleri üzerine Konya'da bir hastaneye gitti.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Kulübünü de bilgilendiren Abdülkerim, burada uygulanan serum tedavisinin ardından taburcu edildi ve ertesi gün de İstanbul'a döndü.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

PAZARTESİ VE SALI GÜNLERİ HASTANEDE YATILI TEDAVİ GÖRDÜ
19 Mart Pazar günü Riva'daki A Milli Takım kampına katılan Abdülkerim Bardakcı, yine baş ağrıları ortaya çıkınca ay yıldızlı ekibin sağlık ekibi tarafından muayene edildi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

İlerleyen saatlerde 'kendi ifadesiyle' baş ağrıları dayanılmaz hale gelince pazartesi günü hastanede yatılı tedavisine başlandı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Pazartesi ve salı günleri milli takım sağlık heyeti gözetiminde hastanede kalan Abdülkerim, bu arada ay yıldızlı ekibin yaptığı 4 antrenmana katılamadı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Teknik direktör Stefan Kuntz da doktorlarla görüşüp, salı akşamı futbolcuyu kadrodan çıkardı.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

PERŞEMBE DİNLENDİ, CUMA GÜNÜ GALATASARAY'IN İDMANINA KATILDI
Bu gelişme üzerine harekete geçen Galatasaray Kulübü Abdülkerim'i, sponsor sağlık kuruluşu Liv Hospital'a gönderdi. Burada geniş çaplı bir taramadan geçirilen sarı kırmızılı futbolcu, çarşamba gecesini de hastanede geçirdi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Perşembe günü yapılan tetkiklerde, ağrıların migrenden kaynaklandığı ve ciddi bir durum olmadığı tespit edilince de taburcu edildi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Bir gün dinlendikten sonra 24 Mart Cuma günü Galatasaray'ın yaptığı antrenmana katılan Abdülkerim, ardından Karabağ maçının kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

DR. YENER İNCE: FUTBOL OYNAMASINA ENGEL OLACAK BİR DURUMU YOK
Stefan Kuntz, Ermenistan maçı sonrası konuyla ilgili soruya, "Doktorlar bize 2 haftalık bir tedavi süreci olduğunu söyleyince kadrodan çıkardık" cevabını verirken, G. Saray Kulübü Doktoru Yener İnce dün çarpıcı bir açıklama yaptı: "Abdülkerim'in baş ağrısı vardı. Tedavisini yaptık. Ekstra bir gün de gözetim altına aldık. Şu anda hiçbir şikayeti yok. Futbol oynamasına engel olacak bir durumu da yok. Milli takımdan affını kendisi istemedi. Kadrodan çıkarılma kararı milli takım sağlık ekibine ait."

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

Son durumu merak konusu olan Abdülkerim Bardakcı, Karabağ ile oynanan hazırlık karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

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