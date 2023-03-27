Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı gerçeği! Şimdi ne olacak?

DR. YENER İNCE: FUTBOL OYNAMASINA ENGEL OLACAK BİR DURUMU YOK

Stefan Kuntz, Ermenistan maçı sonrası konuyla ilgili soruya, "Doktorlar bize 2 haftalık bir tedavi süreci olduğunu söyleyince kadrodan çıkardık" cevabını verirken, G. Saray Kulübü Doktoru Yener İnce dün çarpıcı bir açıklama yaptı: "Abdülkerim'in baş ağrısı vardı. Tedavisini yaptık. Ekstra bir gün de gözetim altına aldık. Şu anda hiçbir şikayeti yok. Futbol oynamasına engel olacak bir durumu da yok. Milli takımdan affını kendisi istemedi. Kadrodan çıkarılma kararı milli takım sağlık ekibine ait."