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GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu transferi...

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürüyor. Sarı kırmızılılar sezon başında Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo için flaş iddialar gelmeye devam ediyor. İtalyan basını yıldız oyuncunun yeni adresi duyurdu. | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 18:36
GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Son olarak hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile kozlarını paylaşan sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 2-1 kazandı.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, devre arasında ise takıma 3 isim kattı.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

O isimlerden birisi ise Nicolo Zaniolo.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

İtalyan yıldız 15 milyon euro karşılığında Roma'dan transfer edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Ayrıca İtalyan ekibine sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay verildi.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Aslan, 15 milyon euroyu 5 yıllık taksitle ödeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

23 yaşındaki İtalyan basınına konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Zaniolo yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'nin daha yüksek teklif yapmasına karşın Galatasaray'a verdiği söz nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giydiğini ifade etti.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Ayrıca Zaniolo sözlerine, "Geleceği kimse bilemez.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem, bu açık.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Türkiye'de şampiyonluk yaşamak, kupayı kazanmak ve Milli Takım'a geri dönmek istiyorum." açıklamalarında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Bu sözlerin ardından İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre, Juventus ve Milan, yıldız oyuncu için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Haberde Juventus'un oyuncuyu izlediği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu...

Ayrıca Milan, Brahim Diaz ve Rafael Leao'un geleceğinin belirsiz olmasından ötürü Nicolo Zaniolo için devreye girebilir.

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