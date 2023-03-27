GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan flaş Nicolo Zaniolo sözleri! Sezon sonu transferi...

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile kozlarını paylaşan sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 2-1 kazandı.
Sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen Cimbom, devre arasında ise takıma 3 isim kattı.
O isimlerden birisi ise Nicolo Zaniolo.
Ayrıca İtalyan ekibine sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay verildi.
Aslan, 15 milyon euroyu 5 yıllık taksitle ödeyecek.
23 yaşındaki İtalyan basınına konuştu.
Zaniolo yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'nin daha yüksek teklif yapmasına karşın Galatasaray'a verdiği söz nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giydiğini ifade etti.
Ayrıca Zaniolo sözlerine, "Geleceği kimse bilemez.
Türkiye'de 5 yıl kalacağımı garanti edemem, bu açık.
Ama burada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım.
Türkiye'de şampiyonluk yaşamak, kupayı kazanmak ve Milli Takım'a geri dönmek istiyorum." açıklamalarında bulundu.
Bu sözlerin ardından İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre, Juventus ve Milan, yıldız oyuncu için harekete geçti.
Haberde Juventus'un oyuncuyu izlediği belirtildi.
Ayrıca Milan, Brahim Diaz ve Rafael Leao'un geleceğinin belirsiz olmasından ötürü Nicolo Zaniolo için devreye girebilir.