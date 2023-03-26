Haberler Galatasaray Yarı fiyatına aldık

Yarı fiyatına aldık

Timur, “Zaniolo 6 gün önce 30 milyon euro’ya Bournemouth’a satılmıştı. Biz, 5 yıl vadeyle yarı fiyatına kadroya kattık” dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 06:50
Yarı fiyatına aldık

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, ara transfer döneminde kadrolarına kattıkları Nicolo Zaniolo'yu kulübü Roma ile yaşadığı sorunlar sayesinde ucuza mal ettiklerini söyledi. Genel kurulda konuşan Timur, "Zaniolo, biz almadan 6 gün önce 30 milyon euro'ya Bournemouth'a satılmıştı. Biz, 5 yıl vadeyle yarı fiyatına, 15 milyon euro'ya aldık. Transferin son günlerinde oyuncunun veya kulübün son anda vazgeçtiği oyuncu bakıyorduk ve Zaniolo'yu takibe aldık" dedi.

EVİNİ BASTILAR

Başkanvekili Timur şöyle devam etti: Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euro'luk oyuncuyu 15 milyon euro'ya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı. Mantığını da anlatayım. 6 ay oynamayacaktı Roma'da. Bir sene sözleşmesi kalmış oluyordu. 6 ay oynamamış ve son senesi kalmış bir oyuncuyu 30 milyon euro'ya satamayacaklardı. Bizim de transfer dönemimiz uzun olduğu için kadromuza katma şansı yakaladık."

HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Hedeflerinin Avrupa'nın ilk 10 kulübü arasına girmek olduğunu vurgulayan Timur, "Biz, ülkemizin en değerli markasıyız ama Galatasaray'ın hedefi dünya olmalı. Hedefimiz gelir ve sportif açıdan Avrupa'daki ilk 10 kulüpten biri olmak. Seçim döneminde, 'Yeniden şampiyon olacağız.' dedik. Galatasaray bunu diyorsa, 'Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız.' diyordur. Hepimizin hayalini süsleyen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu" şeklinde görüşlerini belirtti.

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