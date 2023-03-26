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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Genç ve yetenekli oyuncuları keşfetmek için mesai harcayan Galatasaray scout ekibi, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında oynanan Çekya-Polonya maçında o ismi izledi. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 10:08
TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Sarı-kırmızılılar, özellikle genç ve yetenekli isimleri keşfedip bu oyunculardan ciddi gelirler elde etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Son dönemde Fatih Demireli'nin yönettiği Galatasaray'ın yeni scout ekibinden bir ismin, Polonya ile Çekya arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçını izleyediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Gelen ilk bilgilere göre; sarı-kırmızılı ekibin scoutları sol kanatta forma giyen ve Polonya'da Lech takımında oynayan Michal Skoras'ı canlı takip etti.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Oyuncu, maçın 46. dakikasında Karbownik'in yerine oyuna dahil oldu. 87'de Polonya'nın tek golünün asistini yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Polonya, deplasmanda oynadığı karşılaşmada rakibi Çekya'ya 3-1 mağlup oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

MICHAL SKORAS KİMDİR?

15 Şubat 2000 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Jastrzebie Zdroj altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Daha sonra Lech Poznan altyapısına transfer oldu. 2019 yılında A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Forvet hattında sol kanat olarak görev yapan Skoras, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

1.72 cm boyundaki Polonyalı futbolcu, sağ kanat ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın scoutları Polonyalı o yıldızı izledi!

Polonya Milli Takımı ile 2 karşılaşmada oynayan Skoras'ın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon euro...

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