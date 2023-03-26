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TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Galatasaray son dönemde yaptığı yıldız transferlerle dikkat çekiyor. Kadrosunda birçok önemli ismi bulunduran sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlandı. Listesini oluşturan Cimbom'da ilk hedef Marsilya forması giyen Şilili oyuncu Alexis Sanchez. Teknik direktör Okan Buruk'un gözdesi konumundaki Sanchez transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 11:32 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 12:09
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Alexis Sanchez heyecanı yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılarda en önemli hedef sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olmak.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Bu hedefe odak durumda olan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile büyük rekabet içinde.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Henüz bay geçmediği için rakibinden 1 maçı fazla olan Galatasaray, 6 puan farkla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Sezon sonunda da yerini korumak isteyen Cimbom, 23. şampiyoluğu kutlamanın planlarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Galatasaray yönetimi, transferleri de bu kulvara göre yapacak.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Avrupa'da başarı getirecek bir takım için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda takıma doğrudan katkı verecek isimlerle sözleşme imzalanacak.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapacak olan Galatasaray'da Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Sezon sonunda Şilili yıldızın transferi için yeniden devreye girilecek.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

TRANSFERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BAĞLI!
Alexis Sanchez'in Marsilya'daki son durumu takımın Fransa Ligue 1'deki durumuna bağlı.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Fransız basınından 10Sport'un haberine göre; Yıldız oyuncu, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayamaması durumunda takımdan ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Galatasaray sezonu şampiyon tamamlayıp Devler Ligi vizesi aldığı takdirde bu kozu kullanıp işi bitirmeye çalışacak.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Bu sezon Marsilya formasıyla 34 resmi maçta forma giyen Alexis Sanchez, 16 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Santrfor bölgesinde oynayan yıldız oyuncu, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Şilili futbolcu, ülkesinin milli takımında 152 karşılaşmada sahaya çıktı ve 50 gol kaydetti.

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