TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez'den transfer kararı! Galatasaray...

Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Alexis Sanchez heyecanı yaşanıyor.
Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da Alexis Sanchez heyecanı yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda en önemli hedef sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olmak.
Bu hedefe odak durumda olan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile büyük rekabet içinde.
Henüz bay geçmediği için rakibinden 1 maçı fazla olan Galatasaray, 6 puan farkla Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor.
Sezon sonunda da yerini korumak isteyen Cimbom, 23. şampiyoluğu kutlamanın planlarını yapıyor.
Gözünü Şampiyonlar Ligi'ne diken Galatasaray yönetimi, transferleri de bu kulvara göre yapacak.
Avrupa'da başarı getirecek bir takım için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda takıma doğrudan katkı verecek isimlerle sözleşme imzalanacak.
Bu amaç doğrultusunda hamlelerini yapacak olan Galatasaray'da Alexis Sanchez aşkı yeniden alevlendi.
Sezon sonunda Şilili yıldızın transferi için yeniden devreye girilecek.
TRANSFERİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE BAĞLI!
Alexis Sanchez'in Marsilya'daki son durumu takımın Fransa Ligue 1'deki durumuna bağlı.
Fransız basınından 10Sport'un haberine göre; Yıldız oyuncu, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayamaması durumunda takımdan ayrılacak.
Galatasaray sezonu şampiyon tamamlayıp Devler Ligi vizesi aldığı takdirde bu kozu kullanıp işi bitirmeye çalışacak.
Bu sezon Marsilya formasıyla 34 resmi maçta forma giyen Alexis Sanchez, 16 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Santrfor bölgesinde oynayan yıldız oyuncu, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor.
Şilili futbolcu, ülkesinin milli takımında 152 karşılaşmada sahaya çıktı ve 50 gol kaydetti.
Alexis Sanchez, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter gibi dünya devlerinin formasını giydi.