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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Karabağ maçı sonrası sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, depremzedeler için düzenlenen yardım maçında Azerbaycan ekibi Karabağ ile Bakü'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Galatasaray 2-1'lik galibiyetle ayrılırken teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk'un özellikle takımın genç oyuncuları Yusuf Demir ve Mathias Ross'un durumu hakkındaki sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 21:27 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 21:33
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Karabağ maçı sonrası sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray depremzedeler için düzenlenen yardım maçında Azerbaycan ekibi KarabağBakü'de 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Herkese teşekkür ederim. Burada mükemmel ağırlandık. Çok güzel bir futbol akşamı yaşadık. Maçın başından sonuna kadar Karabağ'ı maça daha konsantre ve daha hazır gördüm.

Karabağ, çok iyi bir takıma ve çok iyi bir hocaya sahip. Takım olarak çok iyi oynadılar. Bir Avrupa kupası maçı oynuyor gibiydiler.

Yusuf Demir ve Mathias Ross'un ufak sakatlıkları oldu, bu yüzden devre arasında oyundan çıktılar.

Kaan Ayhan buraya oynamadan geldi. Bugün maçta ayakta kalan oyuncularımızdan biriydi. Son maçtan 8-9 oyuncumuz farklıydı. Birçok oyuncumuza şans verdik. Bu maç bizim için iyi bir antrenman oldu. Özellikle Zaniolo'nun buna çok ihtiyacı vardı.

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