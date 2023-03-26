Galatasaray'da Okan Buruk'tan Karabağ maçı sonrası sakatlık açıklaması!

Süper Lig devlerinden Galatasaray depremzedeler için düzenlenen yardım maçında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı Bakü'de 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Herkese teşekkür ederim. Burada mükemmel ağırlandık. Çok güzel bir futbol akşamı yaşadık. Maçın başından sonuna kadar Karabağ'ı maça daha konsantre ve daha hazır gördüm.

Karabağ, çok iyi bir takıma ve çok iyi bir hocaya sahip. Takım olarak çok iyi oynadılar. Bir Avrupa kupası maçı oynuyor gibiydiler.

Yusuf Demir ve Mathias Ross'un ufak sakatlıkları oldu, bu yüzden devre arasında oyundan çıktılar.

Kaan Ayhan buraya oynamadan geldi. Bugün maçta ayakta kalan oyuncularımızdan biriydi. Son maçtan 8-9 oyuncumuz farklıydı. Birçok oyuncumuza şans verdik. Bu maç bizim için iyi bir antrenman oldu. Özellikle Zaniolo'nun buna çok ihtiyacı vardı.