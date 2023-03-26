GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo ile güçlendirmişti.
Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo ile güçlendirmişti.
Sarı-kırmızılı takım, Roma'dan renklerine bağladığı yıldız futbolcu için kulübüne 5 sezona yayılmış şekilde 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Zaniolo, rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı.
Taraftarın da şimdiden ev sevdiği isimlerin başında gelen Zaniolo kariyerine, geleceğine ve hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazzetta Dello Sport'a röportaj veren Zaniolo'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle...
Hiçkimse geleceği bilemez. 5 yıl Türkiye'de kalacağımı garanti edemem ama burada kaldığım sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım.
Galatasaray'a gelmeden önce, Roma'dan tanıdığım Sergio Oliveira ile konuştum. Bana güzel bir ortamın bulunduğunu söyledi. Mancini de benim için iyi olacağını ve gitmemi söyledi. Haklıydı.
Fenerbahçe'nin bana teklif yaptığı doğru ancak Galatasaray, benimle daha önceden iletişim kurmuştu. Onlara söz vermiştim. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyorum.
Saatlerce tutulmayan sözler üzerine konuşabilirim. Bana öncü birisi olduğumu söylediler ama sadece sermaye kazancı olarak görüldüm. Bana iki yıl boyunca yeni sözleşmemin hazır olduğunu ifade ettiler. Geçtiğimiz yıl ocak ayında kazandığımın biraz daha fazlasına imza atabilirdim. Çünkü Roma'da mutluydum. Finansal Fair Play problemlerinin olduğunu biliyordum. Çok fazla görüşme yapılınca sıkıldım. Vedalaşmamı düşününce, bence onlar da bunu düşünmeli.
Aslında yalnızca Bournemouth ve Galatasaray'ın teklifi yoktu. İngilizleri kabul etmediğim için dışlandım ve taraftarlar da bana karşı öfkeliydi. Bazıları beni arabayla takip etti, bazıları da evime geldi. Ailem ve ben korktuk. Yalnız hissettik. Oldukça kızgınlardı, konuşamazdınız. O dönemde kötü mesajlar aldığım için telefonumu da kapatıyordum.
Roma'daki eski takım arkadaşlarımın neredeyse tamamı beni hayal kırıklığına uğrattı. İsimlerini söylemeyeceğim ama bana kardeş gibi olduğumuzu söylüyorlardı. Bir veda dahi etmediler.
Öte yandan La Gazzetta Dello Sport, Serie A ekiplerinden Juventus'un, Zaniolo'nun peşinde olduğunu duyurdu.
Juventus'un bu transferdeki en büyük rakibinin ise Milan olduğu bildirildi.
23 yaşındaki Nicolo Zaniolo, Galatasaray'la 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. 1.90 cm boyundaki İtalyan futbolcu, orta sahada 10 numara olarak forma giyiyor.
Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro...