GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Saatlerce tutulmayan sözler üzerine konuşabilirim. Bana öncü birisi olduğumu söylediler ama sadece sermaye kazancı olarak görüldüm. Bana iki yıl boyunca yeni sözleşmemin hazır olduğunu ifade ettiler. Geçtiğimiz yıl ocak ayında kazandığımın biraz daha fazlasına imza atabilirdim. Çünkü Roma'da mutluydum. Finansal Fair Play problemlerinin olduğunu biliyordum. Çok fazla görüşme yapılınca sıkıldım. Vedalaşmamı düşününce, bence onlar da bunu düşünmeli.