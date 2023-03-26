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GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın ara transferde renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo, İtalyan basınına geniş bir röportaj verdi. Geleceğine ilişkin soruyu yanıtlayan genç yıldız, sarı-kırmızılı takımla ilgili taraftarı endişelendiren sözler sarf etti. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 09:29
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo ile güçlendirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Sarı-kırmızılı takım, Roma'dan renklerine bağladığı yıldız futbolcu için kulübüne 5 sezona yayılmış şekilde 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Zaniolo, rakip fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Taraftarın da şimdiden ev sevdiği isimlerin başında gelen Zaniolo kariyerine, geleceğine ve hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Ülkesinin önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazzetta Dello Sport'a röportaj veren Zaniolo'nun sözlerinden öne çıkanlar şöyle...

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Hiçkimse geleceği bilemez. 5 yıl Türkiye'de kalacağımı garanti edemem ama burada kaldığım sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Galatasaray'a gelmeden önce, Roma'dan tanıdığım Sergio Oliveira ile konuştum. Bana güzel bir ortamın bulunduğunu söyledi. Mancini de benim için iyi olacağını ve gitmemi söyledi. Haklıydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Fenerbahçe'nin bana teklif yaptığı doğru ancak Galatasaray, benimle daha önceden iletişim kurmuştu. Onlara söz vermiştim. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Saatlerce tutulmayan sözler üzerine konuşabilirim. Bana öncü birisi olduğumu söylediler ama sadece sermaye kazancı olarak görüldüm. Bana iki yıl boyunca yeni sözleşmemin hazır olduğunu ifade ettiler. Geçtiğimiz yıl ocak ayında kazandığımın biraz daha fazlasına imza atabilirdim. Çünkü Roma'da mutluydum. Finansal Fair Play problemlerinin olduğunu biliyordum. Çok fazla görüşme yapılınca sıkıldım. Vedalaşmamı düşününce, bence onlar da bunu düşünmeli.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Aslında yalnızca Bournemouth ve Galatasaray'ın teklifi yoktu. İngilizleri kabul etmediğim için dışlandım ve taraftarlar da bana karşı öfkeliydi. Bazıları beni arabayla takip etti, bazıları da evime geldi. Ailem ve ben korktuk. Yalnız hissettik. Oldukça kızgınlardı, konuşamazdınız. O dönemde kötü mesajlar aldığım için telefonumu da kapatıyordum.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Roma'daki eski takım arkadaşlarımın neredeyse tamamı beni hayal kırıklığına uğrattı. İsimlerini söylemeyeceğim ama bana kardeş gibi olduğumuzu söylüyorlardı. Bir veda dahi etmediler.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Öte yandan La Gazzetta Dello Sport, Serie A ekiplerinden Juventus'un, Zaniolo'nun peşinde olduğunu duyurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Juventus'un bu transferdeki en büyük rakibinin ise Milan olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

23 yaşındaki Nicolo Zaniolo, Galatasaray'la 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı. 1.90 cm boyundaki İtalyan futbolcu, orta sahada 10 numara olarak forma giyiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Nicolo Zaniolo'dan flaş sözler! "Garanti vermiyorum"

Ağırlıklı olarak sol ayağını kullanan Zaniolo'nun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro...

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