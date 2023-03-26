Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve Trabzonspor...

Geçen sezon ligin 20. haftasında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.
Geçen sezon ligin 20. haftasında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.
MISIR'I GERİ ÇEVİRDİ!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Mısır A Milli Takımı ve Mısır Ligi ekibi Al-Ahly'den gelen teklifleri Fatih Terim kabul etmedi.
A Spor'un haberine göre hatırı sayılı kişiler Fatih Terim'i Trabzonspor'u getirmek için devreye girdiler. Bordo-mavili ekibin taraftarları Terim ismine sıcak bakıyor.
Sosyal medya hesabı aracılığıyla canlı yayın yapan Yunus Emre Sel, söz konusu gelişmeyi "Trabzonspor yönetiminde Fatih Terim'i takımın başında görmek isteyenler var. Canlı yayında kullandığım cümle ve devamında birçok isim de masada olacak. Birkaç yöneticinin aklında Terim ismi var ancak olur mu olmaz mı? Yoksa gelir mi gelmez mi? Bu tür konular için henüz çok erken. Her şey yönetimin kendi içerisinde yapacağı değerlendirmede belli olacak." sözleriyle duyurdu.
Fatih Terim'in Trabzonspor ile isminin anılması bordo-mavili taraftarlarda heyecan yarattı.
Galatasaray'da bir UEFA Kupası ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan, A Milli Futbol Takımı'nı ise 2008'de Avrupa 3'üncülüğüne taşıyan Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu.