Haberler Galatasaray Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve Trabzonspor...

Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından hoca gündemi iyice ısınmaya başladı. Fırtına'nın gündemine gelen son isim, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a veda eden ve sonrasında bir takım çalıştırmayan Fatih Terim oldu. Söz konusu gelişmeyle ilgili canlı yayında flaş ifadeler kullanıldı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2023 Pazar 09:47
Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve Trabzonspor...

Geçen sezon ligin 20. haftasında Galatasaray'dan ayrılan Fatih Terim herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.

Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve Trabzonspor...

MISIR'I GERİ ÇEVİRDİ!
Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Mısır A Milli Takımı ve Mısır Ligi ekibi Al-Ahly'den gelen teklifleri Fatih Terim kabul etmedi.

Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve Trabzonspor...

A Spor'un haberine göre hatırı sayılı kişiler Fatih Terim'i Trabzonspor'u getirmek için devreye girdiler. Bordo-mavili ekibin taraftarları Terim ismine sıcak bakıyor.

Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve Trabzonspor...

Sosyal medya hesabı aracılığıyla canlı yayın yapan Yunus Emre Sel, söz konusu gelişmeyi "Trabzonspor yönetiminde Fatih Terim'i takımın başında görmek isteyenler var. Canlı yayında kullandığım cümle ve devamında birçok isim de masada olacak. Birkaç yöneticinin aklında Terim ismi var ancak olur mu olmaz mı? Yoksa gelir mi gelmez mi? Bu tür konular için henüz çok erken. Her şey yönetimin kendi içerisinde yapacağı değerlendirmede belli olacak." sözleriyle duyurdu.

Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve Trabzonspor...

Fatih Terim'in Trabzonspor ile isminin anılması bordo-mavili taraftarlarda heyecan yarattı.

Canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve Trabzonspor...

Galatasaray'da bir UEFA Kupası ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan, A Milli Futbol Takımı'nı ise 2008'de Avrupa 3'üncülüğüne taşıyan Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu.

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