Burak Elmas: En düşük seviyeye çektik

Dünkü mali kongrede ibra edilen eski başkan Burak Elmas, görev sürelerinde kulübün borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardıklarını söyledi. Elmas, "Göreve geldikten sonra önceliğimiz, Galatasaray'ın sürdürülebilir olmayan finansal yapısını düzeltmek ve bu düzeltmeyi yapmak için zor kararları alma cesaretini gösterebilmek üzerine kuruluydu. Çalışmalarımız sonucunda kulübümüzün net borçluluk oranını son yılların en düşük seviyesine getirmeyi başardık" ifadesini kullandı.