TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom'un önceliklerinden biri de forvet transferi...
Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıracak.
Tecrübeli futbolcunun yeniden Suudi Arabistan'a döneceği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılarda PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Arjantinli yıldızın yeni sezonda Galatasaray formasını giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.
Gomis ve Icardi'ye alternatif arayan Aslan, aradığı ismi İtalya'da buldu.
Cimbom, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Andrea Belotti'ye yeniden talip oldu.
Sezon sonunda kadrosuna çok kaliteli bir golcü daha katmayı planlayan Galatasaray, Belotti'yi yakın markaja aldı.
Erden Timur, transferdeki önemli hedeflerinden biri olan Roma'lı yıldızla sık sık telefonla görüşerek arayı sıcak tutuyor.
Roma'da aradığını bulamayan 29 yaşındaki futbolcu da Timur'a olumlu sinyaller vermeye başladı.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Torreira, Icardi, Zaniolo gibi isimlerin G.Saray'da çok mutlu olduğunu bilen Belotti, Cimbom'u kendisi için doğru bir seçenek olarak görmeye başladı.
Andrea Belotti, bu sezon Roma formasıyla 32 maçta forma giydi.
İtalyan forvet, 4 gollük bir performans sergiledi.
Belotti'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.