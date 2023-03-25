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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Icardi, Mertens, Mata, Oliveira, Torreira ve Zaniolo gibi takviyeleriyle gündem olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmiyor. Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için arayışlarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılılar, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Andrea Belotti'yi yeniden gündemine aldı. Başkanvekili Erden Timur'un İtalyan yıldızın transferi için bizzat devrede olduğu öğrenilirken, Belotti'den de Galatasaraylıları sevindiren haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Sezonu zirvede tamamlayarak taraftarına şampiyonluk hediye etmek isteyen sarı-kırmızılılar, zaman kaybetmeden yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Birçok bölgeye takviye yapması beklenen Cimbom'un önceliklerinden biri de forvet transferi...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Bafetimbi Gomis ile yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Tecrübeli futbolcunun yeniden Suudi Arabistan'a döneceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Sarı-kırmızılılarda PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Arjantinli yıldızın yeni sezonda Galatasaray formasını giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Gomis ve Icardi'ye alternatif arayan Aslan, aradığı ismi İtalya'da buldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Cimbom, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Andrea Belotti'ye yeniden talip oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Sezon sonunda kadrosuna çok kaliteli bir golcü daha katmayı planlayan Galatasaray, Belotti'yi yakın markaja aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Erden Timur, transferdeki önemli hedeflerinden biri olan Roma'lı yıldızla sık sık telefonla görüşerek arayı sıcak tutuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Roma'da aradığını bulamayan 29 yaşındaki futbolcu da Timur'a olumlu sinyaller vermeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Torreira, Icardi, Zaniolo gibi isimlerin G.Saray'da çok mutlu olduğunu bilen Belotti, Cimbom'u kendisi için doğru bir seçenek olarak görmeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

Andrea Belotti, bu sezon Roma formasıyla 32 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Belotti müjdesi! Erden Timur...

İtalyan forvet, 4 gollük bir performans sergiledi.

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