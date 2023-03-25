Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla yetişmedi"

Galatasaray'da gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurula Erden Timur'un sözleri damga vurdu.
Galatasaray'da gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurula Erden Timur'un sözleri damga vurdu.
Sarı-kırmızılı takımda başkanvekili olan Timur, kulübün transfer döneminde yaşadıklarını anlattı.
Özellikle Nicolo Zaniolo transferine değinen Erden Timur, ilgilendikleri yıldızla ilgili de itirafta bulundu.
İşte Erden Timur'un dikkat çeken o sözleri...
Nasıl aldık diye şey yaparsak, biz transferin son gününde şöyle bakıyorduk, 'Ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği...' Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe, kulüp oyuncuya küsüyor.
2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldık. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı.
Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euro'luk oyuncuyu 15 milyon euro'ya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı.
Zaniolo biz almadan önce 30 milyon euro değerinde Bournemounth'a satılıyordu. Yarı fiyatına aldık.
Başarılı olduğumuz ve Sneijder-Drogba gibi oyuncuları getirdiğimiz senelerle aynı parayı harcadık.
2013-14 sezonu Chedjou, Gökhan Zan, Melo, Bruma, Alex Telles, Engin Baytar, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Ontivero, Veysel Sarı... Burasıyla aynı parayı harcadık biz.
Hedefimiz Galatasaray'ı Dünya'nın en büyük 10 kulübü arasına sokmak.