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Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'da gerçekleşen yıllık olağan mali genel kurulda konuşma yapan başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün 3 dakikayla elinden kaçırdığı yıldız ismi açıkladı. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 15:05
Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

Galatasaray'da gerçekleştirilen yıllık olağan genel kurula Erden Timur'un sözleri damga vurdu.

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

Sarı-kırmızılı takımda başkanvekili olan Timur, kulübün transfer döneminde yaşadıklarını anlattı.

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

Özellikle Nicolo Zaniolo transferine değinen Erden Timur, 3 dakika ile kaçırdıkları yıldızı da açıkladı.

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

İşte Erden Timur'un dikkat çeken o sözleri...

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

Nasıl aldık diye şey yaparsak, biz transferin son gününde şöyle bakıyorduk, 'Ya oyuncunun son anda vazgeçtiği ya da kulübün son anda vazgeçtiği...' Öyle durumlarda travmatik bir şey oluyor. Oyuncu kulübe, kulüp oyuncuya küsüyor.

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

2 tane oyuncu bulduk. Bir tanesi kulübünde kaldık. 3 dakika farkla kulübü yetiştiremedi bu da Hakim Ziyech'ti. Chelsea, 3 dakika ile yetiştiremedi, kaldı.

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

Diğeri de Zaniolo'ydu. Seneye de sözleşmesi dolacağı için, seyircisi evi bastığı için, Roma'yı terk ettiği için 30 milyon euro'luk oyuncuyu 15 milyon euro'ya aldık. Cebimizden de bir kuruş çıkmadı.

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

Zaniolo biz almadan önce 30 milyon euro değerinde Bournemounth'a satılıyordu. Yarı fiyatına aldık.

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

Başarılı olduğumuz ve Sneijder-Drogba gibi oyuncuları getirdiğimiz senelerle aynı parayı harcadık.

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

2013-14 sezonu Chedjou, Gökhan Zan, Melo, Bruma, Alex Telles, Engin Baytar, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Ontivero, Veysel Sarı... Burasıyla aynı parayı harcadık biz.

Erden Timur'dan çarpıcı transfer itirafı! "3 dakikayla kaçırdık"

Hedefimiz Galatasaray'ı Dünya'nın en büyük 10 kulübü arasına sokmak.

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