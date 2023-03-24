Galatasaray'ı tercih etti

Galatasaray'ın büyük ses getiren transferi Nicolo Zaniolo'nun menajeri George Gardi'den çarpıcı açıklamalar geldi. İtalyan basınına konuşan menajer, İtalyan yıldızı Fenerbahçe'nin de istediğini doğruladı. Gardi, "Fenerbahçe, Zaniolo için hem oyuncuya hem de Roma'ya daha yüksek teklifi yapan taraftı. Ancak Zaniolo sadece Galatasaray'ı istedi. Kararını verdi ve hiç şüphe duymadı" diye konuştu. Galatasaray'ın doğru tercih olduğunu belirten ünlü menajer, "Galatasaray henüz Devler Ligi ve Premier Lig seviyesinde değil. Ancak transfer sezonunun sonuna gelmiş olmanın avantajı vardı. Bende kariyerine devam etmek için doğru takımın Galatasaray'ın olduğunu söyledim" dedi.



SÜRPRİZ DETAY

İtalyan La Gazzetta dello Sport, Zaniolo'nun Galatasaray'daki serbest kalma bedeli hakkında bir haber yayınladı. 15 milyon euro'ya alınan Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Habere göre; Zaniolo'nun kaldığı her sezonun sonunda serbest kalma bedeli azalacak.