GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'a İngiliz kancası! Arsenal denmişti ancak...

Haberde, "Aston Villa'nın hedeflerinden biri de Sacha Boey. Galatasaray'ın Fransız kanat beki, Türk takımının Süper Lig'de durduruyamayan en büyük futbol projelerinden birisi. Aston Villa menajeri Emery'nin elinde şu an sağ bek pozisyonunda Cash ve Young var. Ancak Young'un ilerleyen yaşı nedeniyle bir transfer gündemde. Sacha Boey'un şu anda 11 milyon Euro'luk bir piyasa değeri var ama Galatasaray daha fazlasını isteyecektir" ifadelerine yer verildi.



