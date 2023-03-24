GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'a İngiliz kancası! Arsenal denmişti ancak...

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konyaspor deplasmanında sona eren Galatasaray gözünü Adana Demirspor maçına çevirmiş durumda.
Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi Konyaspor deplasmanında sona eren Galatasaray gözünü Adana Demirspor maçına çevirmiş durumda.
Sarı-Kırmızılılar, milli ara sonrası oynanacak olan karşılaşmayı kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa ve Konyaspor önünde forma giyemeyen Dries Mertens'in tamamen düzelmesi yüzleri güldürdü.
Yine cezası nedeniyle Konya'da takımdaki yerini alamayan Victor Nelsson da takıma geri dönecek.
ÇOK SAYIDA İSMİ TALİPLER VAR
Florya'da bu gelişmeler yaşanırken, transfer konusunda da gündem bir hayli yoğun. Galatasaray'ın çok sayıda yıldızına Avrupa'dan önemli talipler çıkmaya devam ediyor.
Yeni sezonda başta Nicolo Zaniolo, Sacha Boey, Victor Nelsson, Kerem Aktürkoğlu ve Lucas Torreira olmak üzere çok sayıda isimle alakalı gelişmeler yaşanması bekleniyor.
CİMBOM FAZLASINI İSTEYECEK
Tartışmasız Galatasaray adına sezonun en flaş isimlerinden biri olan Sacha Boey'le ilgili de dış basından önemli bir iddia geldi.
Takvim'in derlediği habere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız sağ bek için resmi girişimlere başladı.
Haberde, "Aston Villa'nın hedeflerinden biri de Sacha Boey. Galatasaray'ın Fransız kanat beki, Türk takımının Süper Lig'de durduruyamayan en büyük futbol projelerinden birisi. Aston Villa menajeri Emery'nin elinde şu an sağ bek pozisyonunda Cash ve Young var. Ancak Young'un ilerleyen yaşı nedeniyle bir transfer gündemde. Sacha Boey'un şu anda 11 milyon Euro'luk bir piyasa değeri var ama Galatasaray daha fazlasını isteyecektir" ifadelerine yer verildi.
SPORTING VE LYON DA İLGİLENİYOR
Sacha Boey'un ismi Aston Villa'nın yanı sıra Portekiz'den Sporting Lizbon ve Fransa'dan Lyon'la da çok ciddi bir şekilde anılıyor.
Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun sözleşmesinde güncelleme yapmak için girişimlerde bulunmuştu.
MENAJERİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ
480 bin Euro alan ve takımın en az kazanan yabancı futbolcusu olan Sacha Boey'un maaşını 900 bin Euro'ya çıkarmak isteyen ve sözleşmeye serbest kalma bedeli koydurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar bu girişiminde başarılı olamadı.
Fransız sağ bekin menajeri teklif edilen maaşı az bulduğu için görüşmeler sezon sonrasına bırakıldı.
Ancak kulübe yakın kaynaklar, Sacha Boey'un sezon sonunda Avrupa'nın önemli bir kulübüne transfer olmasına kesin gözüyle bakıyor.