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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'a İngiliz kancası! Arsenal denmişti ancak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla yıldızlaşan Sacha Boey'un talipleri artıyor. Son olarak Premier Lig devi Arsenal'in istediği 22 yaşındaki futbolcuya İngiltere'den bir talip daha çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 19:04
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'a İngiliz kancası! Arsenal denmişti ancak...

CİMBOM FAZLASINI İSTEYECEK

Tartışmasız Galatasaray adına sezonun en flaş isimlerinden biri olan Sacha Boey'le ilgili de dış basından önemli bir iddia geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'a İngiliz kancası! Arsenal denmişti ancak...

Takvim'in derlediği habere göre; Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Fransız sağ bek için resmi girişimlere başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'a İngiliz kancası! Arsenal denmişti ancak...

Haberde, "Aston Villa'nın hedeflerinden biri de Sacha Boey. Galatasaray'ın Fransız kanat beki, Türk takımının Süper Lig'de durduruyamayan en büyük futbol projelerinden birisi. Aston Villa menajeri Emery'nin elinde şu an sağ bek pozisyonunda Cash ve Young var. Ancak Young'un ilerleyen yaşı nedeniyle bir transfer gündemde. Sacha Boey'un şu anda 11 milyon Euro'luk bir piyasa değeri var ama Galatasaray daha fazlasını isteyecektir" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'a İngiliz kancası! Arsenal denmişti ancak...

SPORTING VE LYON DA İLGİLENİYOR

Sacha Boey'un ismi Aston Villa'nın yanı sıra Portekiz'den Sporting Lizbon ve Fransa'dan Lyon'la da çok ciddi bir şekilde anılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'a İngiliz kancası! Arsenal denmişti ancak...

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun sözleşmesinde güncelleme yapmak için girişimlerde bulunmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sacha Boey'a İngiliz kancası! Arsenal denmişti ancak...

MENAJERİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

480 bin Euro alan ve takımın en az kazanan yabancı futbolcusu olan Sacha Boey'un maaşını 900 bin Euro'ya çıkarmak isteyen ve sözleşmeye serbest kalma bedeli koydurmak isteyen Sarı-Kırmızılılar bu girişiminde başarılı olamadı.

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