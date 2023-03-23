TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başlandı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başlandı.
Transferde nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.
Cimbom'un yıldız futbolcuları, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.
İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın birçok futbolcusuna kancayı atmış durumda.
Çizme temsilcisi, Lucas Torreira, Zaniolo ve Nelsson ile birlikte bonservisi PSG'de olan Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Milan, Icardi'nin bonservisini almak için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı bile.
Galatasaray da Arjantinli golcüsünün tapusunu almak için girişimlere hız vermiş durumda. Icardi ise kariyeri ile ilgili kararını yıl sonunda verecek.
60 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Akşam'ın haberine göre; İtalyan ekibi Milan, Lucas Torreira, Zaniolo ve Victor Nelsson transferi için 60 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.
Çizme temsilcisi sene sonunda bu 3 futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalmayı planlıyor.
Zaniolo'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 35 milyon euro.
Sarı-kırmızılılar bu transferden elde edeceği karın yüzde 20'sini Roma'ya ödeyecek.
Lucas Torreira ve Victor Nelsson için Milan ile çetin pazarlıklar yapılacak.