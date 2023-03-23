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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Son dakika spor haberi: İddialı bir kadro kuran ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray'da yıldız futbolcular Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Özellikle İtalyan devi Milan, sarı-kırmızılı takımda forma giyen 3 oyuncuya ayrı bir ilgi gösteriyor. Çizme ekibi 3 yıldızın bonservisi için 60 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 14:10
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başlandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Transferde nokta atışı takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Cimbom'un yıldız futbolcuları, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

İtalyan devi Milan, Galatasaray'ın birçok futbolcusuna kancayı atmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Çizme temsilcisi, Lucas Torreira, Zaniolo ve Nelsson ile birlikte bonservisi PSG'de olan Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Milan, Icardi'nin bonservisini almak için Fransız ekibi ile görüşmelere başladı bile.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Galatasaray da Arjantinli golcüsünün tapusunu almak için girişimlere hız vermiş durumda. Icardi ise kariyeri ile ilgili kararını yıl sonunda verecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

60 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Akşam'ın haberine göre; İtalyan ekibi Milan, Lucas Torreira, Zaniolo ve Victor Nelsson transferi için 60 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Çizme temsilcisi sene sonunda bu 3 futbolcu için Galatasaray'ın kapısını çalmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Zaniolo'nun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 35 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Sarı-kırmızılılar bu transferden elde edeceği karın yüzde 20'sini Roma'ya ödeyecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Milan'dan 60 milyon euro! İşte o yıldızlar

Lucas Torreira ve Victor Nelsson için Milan ile çetin pazarlıklar yapılacak.

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