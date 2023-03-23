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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey kuyruğu! O rakam olmazsa satılmayacak

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da yeni sezonda gösterdiği performansla taraftarların gönlünü kazanan isimlerden birisi de Sacha Boey oldu. Futbolcu için ise Avrupa'nın önemli kulüpleri devreye girdi. Cimbom ise futbolcunun olası transferi için rakamı belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey kuyruğu! O rakam olmazsa satılmayacak

Sezon başında kamp kadrosuna alınmayan Sacha Boey, Leo Dubois'nın sakatlanması sonrasında takımda tutulmuştu. 22 yaşındaki futbolcu öyle bir performans gösterdi ki Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey kuyruğu! O rakam olmazsa satılmayacak

Boey, oyunuyla Avrupa devlerini de peşinden koşturmaya başladı. Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın kanca attığı Sacha Boey ile Premier Lig lideri Arsenal de ilgilenmeye başladı. Cimbom, Boey'i Rennes'den 1 milyon euro'ya transfer etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey kuyruğu! O rakam olmazsa satılmayacak

Şimdi onu isteyen kulüplerden 16 milyon euro talep ediyor. Sezon sonunda satılması durumunda önemli bir scout transfer başarılı olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey kuyruğu! O rakam olmazsa satılmayacak

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey kuyruğu! O rakam olmazsa satılmayacak

Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı. Genç yıldız bu sezon ligde 21 maça çıkarken 2 asistlik performans gösterdi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 11 milyon euro...

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