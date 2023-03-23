GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Sacha Boey kuyruğu! O rakam olmazsa satılmayacak

Sezon başında kamp kadrosuna alınmayan Sacha Boey, Leo Dubois'nın sakatlanması sonrasında takımda tutulmuştu. 22 yaşındaki futbolcu öyle bir performans gösterdi ki Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Boey, oyunuyla Avrupa devlerini de peşinden koşturmaya başladı. Fransa'dan Lyon ve Marsilya'nın kanca attığı Sacha Boey ile Premier Lig lideri Arsenal de ilgilenmeye başladı. Cimbom, Boey'i Rennes'den 1 milyon euro'ya transfer etmişti.
Şimdi onu isteyen kulüplerden 16 milyon euro talep ediyor. Sezon sonunda satılması durumunda önemli bir scout transfer başarılı olacak.