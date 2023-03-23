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Icardi hırslı

2 maçtır boş geçen yıldız golcü hırs küpü. Hedefi ligin kalan bölümüne damga vurmak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 06:50
Icardi hırslı

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro İcardi, attığı goller ve yaptığı asistlerle camianın sevgilisi olmuştu. Simge Sağın'ın "Aşkın Olayım" şarkını Arjantinli forvet için uyarlanmıştı. Ancak tecrübeli golcü 2 maçtır suskun. Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında ağları sarsamayan 30 yaşındaki oyuncu milli ara sonrasını bekliyor. İzinli günlerinde sıkı çalışan Mauro İcardi, lige dönüşte taraftarı yine coşturmak istiyor.

DİKKATİ ÇEKİLDİ

Cimbom'un süper yıldızı İcardi, Wanda Nara ile birlikte magazin basınının gündeminden düşmüyor. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Mauro İcardi ile birlikte Lucas Torreira'nın dikkatini çekerek ikiliden daha özenli hareket etmelerini istedi. Arjantinli yıldız da tatil için gittiği ülkesinden moralli ve hırslı döndü.

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