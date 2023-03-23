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Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Galatasaray'dan Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadele öncesi flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, bu sezon 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan hakem için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 10:20
Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Sarı-kırmızılılar, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün kaydetti.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Galatasaray'ın tek golüyse Milot Rashica'dan geldi.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Sarı-kırmızılıların bu sonuçla 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Ligin 27. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeni bir seri başlatmayı hedefleyen Cimbom'da mücadelenin hazırlıkları başladı.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

İdman geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Öte yandan Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Dries Mertens ve Baran Aksaka tedavilerinin ardından saha dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalıştı.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, yapılan tedavileri sonrası taburcu edildi.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Tecrübeli oyuncu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürerken, sarı-kırmızılılardan kritik karşılaşma öncesi flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

HAKAN CEYLAN İÇİN TFF'YE BAŞVURU

Galatasaray ligde 26 haftalık periyotta 9 kez maçlarına VAR ve AVAR olarak atanan Hakan Ceylan için TFF'ye başvurdu.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHE EDİYORLAR

Hürriyet'in haberine göre; sarı kırmızılılar, iyi niyetinden şüphe ettiklerini ileri sürdükleri Ceylan'ın maçlarında görevlendirilmemesini talep etti.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Hakan Ceylan 2. hafta Giresun'a 1-0 kaybedilen maçta VAR olarak görev yaparken G.Saray 2 penaltıda hakemi uyarmadığını öne sürdü.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Yine Kasımpaşa maçında Donk'un, Zaniolo'ya müdahalesinde sarı kırmızılılar kırmızı kart beklerken VAR'daki isim Hakan Ceylan'dı.

Galatasaray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar

Ceylan'ın rakip takım maçlarında benzer pozisyonlarda farklı bir performans ortaya koyduğunu öne süren yönetim TFF'ye "Adaletli bir yönetim adına Hakan Ceylan'ı istemiyoruz" dedi.

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