Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya alternatif arayışı son sürat devam ediyor.
Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya alternatif arayışı son sürat devam ediyor.
Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşı nedeniyle gelecek vaat eden bir file bekçisi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer için kolları sıvadı.
Galatasaray'da öne çıkan isim, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena oldu.
Yönetim, Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki file bekçisini listenin ilk sırasına aldı.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Inaki Pena ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
BETIS TEKLİF YAPTI!
Galatasaray'ın son durumunu yakından takip ettiği Inaki Pena'ya La Liga ekibi Betis talip oldu.
İspanyol ekibinin şimdiden Inaki Pena'ya teklifte bulunduğu iddia edildi.
Pena'nın Galatasaray'ı tercih etmesi durumunda Muslera ile rekabet edecek olmasından dolayı Betis'in bu transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.
Bu sezon Barcelona formasıyla 3 maçta sahaya çıkan Pena, kalesinde 5 gol gördü. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.