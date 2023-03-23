Haberler Galatasaray Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

Son dakika spor haberi: Fernando Muslera'ya alternatif arayışında olan Galatasaray'da Inaki Pena ismi ön plana çıkmıştı. İspanyol devi Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç file bekçisinden sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 10:44
BURAK ŞENTÜRK
Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera'ya alternatif arayışı son sürat devam ediyor.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

Uruguaylı file bekçisinin ilerleyen yaşı nedeniyle gelecek vaat eden bir file bekçisi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar transfer için kolları sıvadı.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

Galatasaray'da öne çıkan isim, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Inaki Pena oldu.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

Yönetim, Barcelona'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki file bekçisini listenin ilk sırasına aldı.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Inaki Pena ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

BARÇA İLE YENİLEMEYE UZAK!
İspanyol basınında yer alan habere göre; 1. kaleci olmak isteyen Inaki Pena, Barcelona ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

BETIS TEKLİF YAPTI!
Galatasaray'ın son durumunu yakından takip ettiği Inaki Pena'ya La Liga ekibi Betis talip oldu.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

İspanyol ekibinin şimdiden Inaki Pena'ya teklifte bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray'a Inaki Pena şoku! Transferi...

Pena'nın Galatasaray'ı tercih etmesi durumunda Muslera ile rekabet edecek olmasından dolayı Betis'in bu transferde bir adım önde olduğu kaydedildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3 büyükler Sambacı yıldızın peşinde!
G.Saray'ın gündemindeki yıldızdan transfer sözleri!
Evde Ramazan pidesi yapımı
Diş arasında kalan yemekleri yutmak orucu bozar mı?
Kulağa su kaçması orucu bozar mı Diyanet?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sampaoli'den kurtulamıyor! Jesus'a büyük şok Sampaoli'den kurtulamıyor! Jesus'a büyük şok 12:14
Alperen Şengün'ün 25 sayısı Rockets'a yetmedi Alperen Şengün'ün 25 sayısı Rockets'a yetmedi 11:53
İtalya - İngiltere maçı saat kaçta? İtalya - İngiltere maçı saat kaçta? 11:53
Paul George'un sakatlık süresi belli oldu Paul George'un sakatlık süresi belli oldu 11:42
Premier Lig'de Ramazan ayı düzenlemesi Premier Lig'de Ramazan ayı düzenlemesi 11:38
Jesus'a sürpriz Serdar Dursun tavsiyesi! Jesus'a sürpriz Serdar Dursun tavsiyesi! 11:35
Daha Eski
F.Bahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek F.Bahçe Beko Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek 11:11
G.Saray'ın gündemindeki yıldızdan transfer sözleri! G.Saray'ın gündemindeki yıldızdan transfer sözleri! 11:05
G.Saray'a Inaki Pena şoku! Transferi... G.Saray'a Inaki Pena şoku! Transferi... 10:43
Başkan adayı Doğan'ın yönetim kurulu listesi kesinleşti Başkan adayı Doğan'ın yönetim kurulu listesi kesinleşti 10:23
G.Saray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar G.Saray'dan TFF'ye flaş başvuru! O hakemi istemiyorlar 10:20
Kerem ve Oliveira'dan kavga iddialarına yanıt! Kerem ve Oliveira'dan kavga iddialarına yanıt! 10:07