GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Türk Ligi oldukça önemli bir lig. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak Başakşehir gibi Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan ünlü takımları var. Büyük futbolcular da eskiden daha yaşlı ama şu an genç yaşta Türkiye Ligi'ne gidiyor.