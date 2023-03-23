GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo ile güçlendirmişti.
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo ile güçlendirmişti.
Sarı-kırmızılılar Avrupa'da da büyük ses getiren bu transfer için oyuncunun kulübü Roma'ya, 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon euro ödeyeceğini duyurmuştu.
Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin ise Roma'ya verileceği açıklanmıştı.
Galatasaray formasıyla çıktığı ilk resmi maçında golle tanışan Zaniolo'nun, Aslan'a transferine aracı olan menajer George Gardi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.
Il Tempo'ya konuşan menajer Gardi, İtalyan yıldız için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını söyledi ve şunları kaydetti:
Avrupa transfer piyasasının son gününe kadar bu transferin gerçekleşmeyeceğini biliyordum. Galatasaray henüz Şampiyonlar Ligi ya da Premier Lig takımlarına karşı rekabetçi değil. Ancak transfer döneminin kapanışının ertelenmesinin bir avantajı vardı.
Ocak ayının sonuna doğru menajeriyle temasa geçtim ve Galatasaray'ın Zaniolo'nun kariyerini sürdürmesi için iyi bir yer olacağını söyledim. Kiralama fikri direkt olarak reddedildi. Nicolo yalnızca kalıcı olarak gidebilir dediler.
Galatasaray'ın başkan yardımcısıyla birlikte, Roma'nın yayılmış bir ödeme planına açık olması halinde transferin olabileceğini düşünüyorduk.
Galatasaray'ın teknik direktörü Başakşehir'deyken, 2019'da Roma'yla karşılaşmıştı. Nicolo da o mücadelede 1 gol ve 1 asistle maçın adamı seçilmişti.
O günden bu yana onun antrenörü olma fikrini düşündü. Dahası, takımın böyle bir fiziğe, tekniğe ve karaktere sahip oyuncuya ihtiyacı vardı.
Bu transfer operasyonu, bir Türk kulübünün tarihindeki en önemli ödemeyi temsil ediyor. Kolay bir iş değil hatta imkansıza yakındı ancak Roma'nın müzakerenin kilit noktalarında bizimle uyuşan tavrı sayesinde olumlu şekilde çözüldü.
Fenerbahçe'nin de transfer için resmi bir teklifi oldu. Hatta daha yüksekti ama oyuncunun tercihi Galatasaray oldu.
Türk Ligi oldukça önemli bir lig. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak Başakşehir gibi Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan ünlü takımları var. Büyük futbolcular da eskiden daha yaşlı ama şu an genç yaşta Türkiye Ligi'ne gidiyor.
Örneğin futboldaki olgunluğunun zirvesinde olan 29 yaşındaki Icardi gibi bir şampiyon futbolcu daha önce Türkiye'ye gelmemişti. Mauro, aralarında Avrupa'nın büyük takımlarının da yer aldığı onlarca teklifi Galatasaray'ın projesi için reddetti.