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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'nun, sarı-kırmızılı takıma gelmesinde aracı olan menajer George Gardi İtalyan basınına konuştu. Menajer Gardi, yıldız futbolcu için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını söyledi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 14:21
TUĞÇE ERGİNKOÇ
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Nicolo Zaniolo ile güçlendirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılılar Avrupa'da da büyük ses getiren bu transfer için oyuncunun kulübü Roma'ya, 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon euro ödeyeceğini duyurmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda, elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin ise Roma'ya verileceği açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Galatasaray formasıyla çıktığı ilk resmi maçında golle tanışan Zaniolo'nun, Aslan'a transferine aracı olan menajer George Gardi, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Il Tempo'ya konuşan menajer Gardi, İtalyan yıldız için Fenerbahçe'nin de teklif yaptığını söyledi ve şunları kaydetti:

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Avrupa transfer piyasasının son gününe kadar bu transferin gerçekleşmeyeceğini biliyordum. Galatasaray henüz Şampiyonlar Ligi ya da Premier Lig takımlarına karşı rekabetçi değil. Ancak transfer döneminin kapanışının ertelenmesinin bir avantajı vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Ocak ayının sonuna doğru menajeriyle temasa geçtim ve Galatasaray'ın Zaniolo'nun kariyerini sürdürmesi için iyi bir yer olacağını söyledim. Kiralama fikri direkt olarak reddedildi. Nicolo yalnızca kalıcı olarak gidebilir dediler.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Galatasaray'ın başkan yardımcısıyla birlikte, Roma'nın yayılmış bir ödeme planına açık olması halinde transferin olabileceğini düşünüyorduk.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Galatasaray'ın teknik direktörü Başakşehir'deyken, 2019'da Roma'yla karşılaşmıştı. Nicolo da o mücadelede 1 gol ve 1 asistle maçın adamı seçilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

O günden bu yana onun antrenörü olma fikrini düşündü. Dahası, takımın böyle bir fiziğe, tekniğe ve karaktere sahip oyuncuya ihtiyacı vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Bu transfer operasyonu, bir Türk kulübünün tarihindeki en önemli ödemeyi temsil ediyor. Kolay bir iş değil hatta imkansıza yakındı ancak Roma'nın müzakerenin kilit noktalarında bizimle uyuşan tavrı sayesinde olumlu şekilde çözüldü.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin de transfer için resmi bir teklifi oldu. Hatta daha yüksekti ama oyuncunun tercihi Galatasaray oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Türk Ligi oldukça önemli bir lig. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve son olarak Başakşehir gibi Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan ünlü takımları var. Büyük futbolcular da eskiden daha yaşlı ama şu an genç yaşta Türkiye Ligi'ne gidiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun transferinde aracı olan menajer konuştu! Fenerbahçe...

Örneğin futboldaki olgunluğunun zirvesinde olan 29 yaşındaki Icardi gibi bir şampiyon futbolcu daha önce Türkiye'ye gelmemişti. Mauro, aralarında Avrupa'nın büyük takımlarının da yer aldığı onlarca teklifi Galatasaray'ın projesi için reddetti.

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