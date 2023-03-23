GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da milli maçlar için verilen aradaki 4 günlük izin bitti.
Galatasaray'da milli maçlar için verilen aradaki 4 günlük izin bitti.
Sarı-kırmızılılar çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Mertens ve Baran ise ayrı idman yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı açıklanmıştı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı'nın üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Abdülkerim, takımının son lig maçında Nelsson'un da cezası nedeniyle sahaya çıkmış, ancak hayal kırıklığı yaratmıştı.
Başarılı savunma oyuncusunun performansının nedeni ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği ve 14 maçlık serisinin son bulduğu Konya deplasmanında başarılı savunmacının, hasta hasta oynadığı dile getirildi.
Kendisini iyi hissetmemesine rağmen Nelsson'un da yokluğunda takımı yalnız bırakmak istemeyen 28 yaşındaki futbolcu sahada yer almış, performansı hayal kırıklığı yaratmıştı.
Konya maçından sonra A Milli Takımı kampına katılan ve şiddetli baş ağrısı ile mide bulantısından şikâyet edilen Abdülkerim'in hemen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Tomografisi çekilen ve bir şey tespit edilmeyen Abdülkerim'in şikayetlerinin sürmesi üzerine Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği açıklanmıştı.
Hastanede kalmaya devam eden Abdülkerim'in ağır bir migren atağı geçirdiği tahmin edilirken, oyuncunun durumu endişe yarattı.
Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tedavileri sonrası hastaneden taburcu edildiği açıklandı. 28 yaşındaki futbolcu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.
Sezon başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 maça çıktı.
28 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Abdülkerim'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Deneyimli stoperin sözleşmesinde 1 yıl da kulüp opsiyonu bulunuyor.
1.85 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro.