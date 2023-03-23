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GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Son dakika Galatasaray haberleri: A Milli Futbol Takımı'mızın EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı Ermenistan ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosuna dahil edilen Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Konyaspor maçında gösterdiği performansla eleştirilen 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 09:34
GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'da milli maçlar için verilen aradaki 4 günlük izin bitti.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Antrenman, geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Mertens ve Baran ise ayrı idman yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı'nın üç gündür devam eden baş ağrısı şikâyeti nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Abdülkerim, takımının son lig maçında Nelsson'un da cezası nedeniyle sahaya çıkmış, ancak hayal kırıklığı yaratmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Başarılı savunma oyuncusunun performansının nedeni ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'ın 2-1 kaybettiği ve 14 maçlık serisinin son bulduğu Konya deplasmanında başarılı savunmacının, hasta hasta oynadığı dile getirildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Kendisini iyi hissetmemesine rağmen Nelsson'un da yokluğunda takımı yalnız bırakmak istemeyen 28 yaşındaki futbolcu sahada yer almış, performansı hayal kırıklığı yaratmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Konya maçından sonra A Milli Takımı kampına katılan ve şiddetli baş ağrısı ile mide bulantısından şikâyet edilen Abdülkerim'in hemen hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Tomografisi çekilen ve bir şey tespit edilmeyen Abdülkerim'in şikayetlerinin sürmesi üzerine Milli Takım kadrosundan çıkarılmasına karar verildiği açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Hastanede kalmaya devam eden Abdülkerim'in ağır bir migren atağı geçirdiği tahmin edilirken, oyuncunun durumu endişe yarattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Abdülkerim Bardakcı'nın yapılan tedavileri sonrası hastaneden taburcu edildiği açıklandı. 28 yaşındaki futbolcu, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Sezon başında Konyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

28 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Milli takım kadrosundan çıkarılmıştı! Abdülkerim Bardakcı gerçeği ortaya çıktı

Abdülkerim'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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